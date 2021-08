Javier Méndez explique comment l’argent et la célébrité ont changé Khabib

Javier Méndez parlait récemment de Khabib Nurmagomedov expliquant en quoi Islam Makhachev est meilleur : «Ce que l’Islam a que Khabib n’a jamais eu d’aussi bon, ce sont les lancers, les lancers de judo, les balayages de jambes, les démontages de jambes. Je veux dire que Khabib les a, mais pas au niveau que l’Islam a maintenant. Je veux dire, tout à coup, tu es avec l’Islam, tu es d’accord et la prochaine chose que tu sais c’est que tu voles, tu voles littéralement«.

Javier Méndez et le changement de Khabib Nurmagomedov

Dans de nouvelles déclarations (via BJPenn.com), l’entraîneur explique comment l’argent et la célébrité ont changé le combattant à la retraite : « Oui, cela a changé. Il a changé à cent pour cent. Il est devenu plus généreux. Il est devenu plus généreux, un peu plus gentil avec les gens. Il a toujours été gentil, mais il s’est amélioré avec les gens. Avec plus d’argent, c’est devenu mieux ».

Avertissement

N’importe qui aurait pensé que l’argent et la célébrité auraient aggravé Khabib Nurmagomedov, mais Javier Méndez confirme que non. L’ancien champion du monde de l’UFC 155 livres est une meilleure personne qu’avant, quand c’était aussi. Mais maintenant que sa vie s’est améliorée, il l’a rendue meilleure pour le reste du monde.

