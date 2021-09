Javier Pastore met la cerise sur le gâteau à Elche et en Liga

in

Le milieu de terrain argentin, Javier Pastore, est arrivé en tant qu’agent libre à Elche dans l’un des mouvements les plus imprévisibles du marché en Liga avec celui de Radamel Falcao au Rayo Vallecano. Après un passage avec plus d’ombres que de lumières pour l’AS Roma, l’ancien joueur du PSG débarque dans le football espagnol à 32 ans pour défendre les intérêts de l’équipe d’Elche.

Les Cordoues, qui signé pour le PSG en échange de 42 millions à l’été 2011 de Palerme, a résilié le contrat avec l’équipe de José Mourinho et a rejoint Martínez Valero. Il a signé pour un an et sa forme est inconnue : la saison dernière, il n’a joué qu’un total de 77 minutes réparties sur cinq minutes..

43 – Seul Dimitri Payet 🇫🇷 a donné plus de passes décisives (58) que @Javi_Pastore 🇦🇷 (43) en #Ligue1 entre les saisons 2011/12 et 2017/18, soit la durée de l’Argentin dans le championnat de France ; le plus pour la même équipe, @PSG_espanol. Maigre @elchecf #Pastore pic.twitter.com/OLxsCD85ef – OptaJose (@OptaJose) 4 septembre 2021

L’ancien Club Atlético Huracán a également réalisé une belle performance dans le football français, où était le deuxième assistant le plus élevé (43) derrière Dimitri Payet (58) entre 2011 et 2018, lorsque les deux ont coïncidé dans le pays français.

Eviter la descente, le grand objectif

Elche a profité d’une crevaison de Huesca pour sauver la descente la saison dernière le dernier jour. Dans toutes les prévisions, il apparaissait comme la première option pour la descente, mais La dernière ligne droite du marché a été particulièrement bénéfique : des joueurs sont arrivés qui pourraient être la clé du salut tels que Lucas Pérez, Darío Benedetto, Marcone, Boyé et, finalement, Pastore.

Avec la pleine confiance en Fran Escribá et deux nuls et une défaite lors des trois premières journées de LaLiga Santander 2021/22, Elche fait face à un parcours dans lequel le grand objectif est de consolider dans l’élite du football espagnol.