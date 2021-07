Javier Ribalta imprime son timbre à Parme

07/11/2021

Le à 21:02 CEST

Javier Ribalta est de retour dans le football italien attiré par un projet ambitieux : ramener Parme dans l’élite après le douloureux KO de la relégation en Serie B et jeter les bases sportives d’un club qui a remporté six titres internationaux, dont trois Coupes UEFA, et a remporté la Coppa d’Italia à trois autres reprises.

« On m’a présenté un projet très intéressant, une nouvelle propriété américaine avec une vision à long terme et évidemment un club avec une histoire et une tradition importantes & rdquor ;, Ribalta explique à SPORT. Le Catalan est passé par Turin, Milan, Novara, la Juventus, Manchester United et le Zénith de Saint-Pétersbourg avant de relever le défi de la direction générale du sport de Parme, un club qui a traversé diverses vicissitudes économiques et relève désormais la tête.

Les incorporations

Sans aucun doute, la nouvelle la plus excitante pour ses fans est la signature de Gianluigi Buffon, qui a rejoint Parme alors qu’il n’avait que 13 ans pour commencer une carrière fantastique, qui aujourd’hui, à 43 ans, est toujours debout. « Son retour est un très gros succès sur et en dehors du terrain. À l’intérieur, parce qu’il est toujours un gardien de but international de premier plan et à l’extérieur, parce qu’il apportera enthousiasme, leadership, charisme et expérience. Ce fut une arrivée facile en raison de l’envie et de la motivation qu’il avait dès le premier instant & rdquor;, assure Ribalta, qui analyse également deux autres ajouts de haut niveau.

Le Barça avait dans sa ligne de mire Adrián Bernabé, qui a opté pour Parme. “C’est un grand talent et un joueur avec un grand potentiel, ce qui est cohérent avec le type de football que nous voulons développer. Notre entraîneur, Enzo Maresca, l’a entraîné chez les moins de 23 ans de Manchester City et le connaît parfaitement & rdquor;, souviens toi.

Lui aussi ‘Muet’ Vazquez a rejoint le navire. « Sa qualité est incontestable et nous espérons qu’elle nous aidera à atteindre nos objectifs sportifs & rdquor ;, souligne Ribalta, enthousiasmé par un projet adapté à ses besoins et dont le cachet indubitable est déjà perçu.