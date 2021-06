Javier Solo recherche la synergie avec de nouveaux talents – El Sol de México

Depuis plus de dix ans qu’il est dans la musique, le chanteur espagnol Javier Only a collaboré avec différents artistes de la scène indépendante (tels que Marbel Flores, Jordi Pleguezuelos et Sergio Vila), une expérience qui lui a permis de connaître différentes manières de faire de la musique. Maintenant, il souhaite partager ses propres connaissances avec des chanteurs émergents, à travers une dynamique pour participer à son nouvel album Un buzo en América.

“J’aime les synergies que permet la musique. J’ai beaucoup travaillé avec les jeunes parce que j’ai étudié l’éducation sociale, l’un de mes métiers était de travailler avec des personnes à risque et vulnérables”, a-t-il déclaré par téléphone à El Sol de México. “Ce sera un concours, et aussi l’opportunité d’être présent dans ce projet, j’espère qu’ils y verront un moyen de partager leur musique avec le monde.”

Bien que les personnes chargées de sélectionner le gagnant soient ses producteurs, le chanteur a souligné que l’aspect le plus important qu’il prendra lui-même en compte est que les candidats sont honnêtes devant le micro, et transmettent vraiment le sentiment qu’il cherche à communiquer. avec ses chansons.

En plus de cette collaboration, l’album comprend également les voix de Fernando Mandina, membre du groupe espagnol Reincidentes, Los Daniel et Jenny et The Mexicats, dont le duo s’intitule “La madre que trajo”.

SOUVENEZ-VOUS DE SA VIE DANS UN LIVRE

Lorsque la pandémie a éclaté en mars dernier, Javier était en tournée avec son groupe pour faire la promotion de son précédent album. La nouvelle soudaine qu’ils devraient suspendre toutes leurs activités est tombée comme un seau d’eau froide, mais après quelques jours à se demander comment procéder dans ce scénario, il a commencé à réfléchir à sa trajectoire.

Ce processus a conduit à un livre intitulé “Quand mon âme est un recueil de chansons, ton visage est un poème.” “L’une des choses que cette situation épidémiologique nous a donné était le temps, ma carrière de 15 ans dans la musique peut me traverser l’esprit, et il m’est venu à l’esprit de le mettre dans un disque qui vient avec un livre.”

“Quand j’ai commencé à chanter, j’ai réalisé que non seulement j’avais besoin d’écrire tout ce qui m’arrivait, mais j’avais aussi besoin de le partager. Et c’est là que tout a commencé, alors j’ai vraiment aimé écrire ce titre”, a-t-il conclu. .