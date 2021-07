Javier Zamora renouvelle son poste d’entraîneur d’Hestia Minorque

01/07/2021 à 14:05 CEST

Javier Zamora Pereira (Madrid, 1984) a confirmé sa continuité à la tête de Hestia Menorca. L’entraîneur madrilène et le club sont parvenus à un accord qui permettra au Hestia Menorca d’approfondir le projet sportif et social du basket espagnol pour les quatre prochaines saisons.

Zamora assumera les fonctions de premier entraîneur, en plus de s’impliquer dans le développement du projet sportif et social du Club. L’entraîneur a rejoint la discipline Hestia Menorca en mars dernier.

Le choix du Madrilène a été motivé par la conscience existant dans le club d’être à un tournant et la confiance que Javier Zamora présentait un profil idéal pour relever de nouveaux défis et contribuer à la consolidation de l’entité.

“Sur l’île, je me suis senti chez moi dès le premier jour, j’ai rencontré des gens formidables et un passe-temps avec un amour incroyable pour le basket-ball. J’aimerais revenir avec du travail, de l’engagement et de l’honnêteté tout ce que Minorque m’a donné”, a-t-il déclaré. après avoir conclu l’accord de continuité.

En ce sens, l’entité et le technicien ont travaillé ensemble sur un projet autour de la croissance institutionnelle, sportive et réputationnelle du Club, sa pérennité économique et sa notoriété, qui sera déployé dans différentes actions, dont celles liées à #MatealEstigma et le projet COpizza della Fondazione.