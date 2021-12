Javier Zanetti : « J’étais très proche de signer pour le Real Madrid »

Javier Zanetti était l’un des meilleurs défenseurs à avoir jamais honoré le match. Il avait la capacité de jouer à la fois au milieu de terrain et à l’arrière, mais jouait principalement en tant qu’arrière droit. L’Argentin était classe sur et en dehors du terrain. Sa loyauté a toujours été envers l’Inter Milan, mais dans une interview avec MARCA avant le match de Ligue des champions entre le Real Madrid et l’Inter, le vice-président du club italien a révélé qu’il était presque tenté par une offre du Real Madrid.

« J’étais sur le point de signer pour le Real Madrid », a déclaré Zanetti à MARCA. « J’ai été honoré par l’intérêt d’un club avec le prestige du Real Madrid. C’était à l’époque où Jorge Valdano était directeur sportif. Mais tout le monde connaît mon histoire et sait que l’Inter est ma maison. Pour cette raison, j’ai décidé de rester.

L’ancien capitaine de l’Inter a ensuite décrit plus en détail les raisons de sa décision. «Je me suis identifié à l’Inter et le fait est que je jouais aussi pour un club avec beaucoup d’histoire, même si nous avions des difficultés à l’époque. Finalement, le déménagement n’a pas eu lieu et je ne voulais pas partir sans laisser de trace. J’étais le capitaine et j’avais une grande responsabilité. Ainsi je suis resté.

Désormais vice-président de son Inter bien-aimé, Zanetti entretient des liens étroits avec les dirigeants du Real Madrid, notamment Florentino Perez et Emilio Butragueno. « La relation avec Florentino Perez est très bonne. Ils nous ont toujours très bien traités, lui et Emilio Butragueno. Nous avons eu une excellente relation pendant de nombreuses années et je suis heureux chaque fois que je le vois. Emilio est génial.

Le Real Madrid et l’Inter Milan se disputeront la première place de la dernière journée de la Ligue des champions pour le groupe D ce soir. Les plaisanteries entre dirigeants seront partagées avant et après le match, mais pendant les 90 minutes sur le terrain, les deux équipes se battront bec et ongles pour la première place convoitée.