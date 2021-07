Javier Zanetti parle de Leo Messi, Ángel Di María et Lautaro Martínez

14/07/2021 à 18:51 CEST

Javier Zanetti Il a accumulé 142 matches avec l’équipe nationale et deux Coupes du monde en 1998 et 2002. Pekerman et Maradona ont décidé de ne pas l’emmener en Allemagne 2006 et en Afrique du Sud 2010, bien que pour d’autres, il ait été une référence. L’actuel vice-président de l’Inter a donné son avis sur la Copa de América après son achèvement et l’a également fait sur trois joueurs spécifiques.

Vers la fin du Coupe de l’Amérique Il a commenté : “Le Brésil n’a jamais été dangereux pour l’Argentine grâce à un bon milieu de terrain et au travail défensif de notre équipe nationale. L’Argentine était très solide et a remporté la Coupe à juste titre“.

Il a eu quelques mots sur le capitaine de l’équipe nationale argentine, Lionel Messi, avec qui il a partagé deux Coupes de l’America : “Je ne trouve pas de différence à jouer pour lui. Il s’améliorait toujours. Il nous a fait beaucoup profiter de son jeu. En tant que personne, les années lui donnent sûrement plus d’expérience, plus de maturité Aujourd’hui, il est le leader et le capitaine. Personne d’autre que lui ne voulait une nuit comme celle-ci, celle dont il avait toujours rêvé. Heureusement, cela lui a été donné lors d’une finale de Copa América. »

Il a également parlé d’un autre joueur qui était son coéquipier, Ángel Di María : “Bien que la situation ait été difficile la dernière fois, je savais qu’ils avaient un grand désir de continuer à jouer pour l’équipe nationale, même si ces critiques les ont beaucoup blessés. Ils savaient que le moment de la consécration viendrait & rdquor;

“Ce n’est pas un hasard si Di Maria est parti en finale. Quand il est entré contre la Colombie, il a changé la donne. Cela me fait très plaisir pour lui. Ángel a beaucoup souffert en équipe nationale, il a été très critiqué à l’époque, mais il a insisté et a montré une fois de plus le genre de joueur qu’il est. Cela me rend très heureux qu’il ait marqué le but en finale”, a-t-il déclaré.

De plus, dans une interview pour Deportivo IP, il a valorisé Lionel Scaloni, qui en 2006 était l’un des footballeurs qui l’ont laissé sans place pour participer à la Coupe du monde. “Très peu croyaient en Scaloni. Il a pris ses fonctions à un moment très difficile, où personne ne voulait rattraper l’équipe nationale argentine. Il a pris cette responsabilité et là il a commencé à travailler très humblement, avec un groupe de travail que je connais très bien, avec la Souris Ayala, Walter Samuel, Pablito Aimar…”

Enfin, il a donné son avis sur Lautaro Martínez, attaquant de l’équipe qu’il dirige depuis la direction. “Nous avons envoyé un message à Lauti, je suis très heureux pour lui, qu’il ait eu la possibilité d’être le neuvième de l’équipe nationale et qu’il ait obtenu ce titre. J’ai vu son évolution à l’Inter, comment elle se partage sur et en dehors du terrain. Après le Scudetto, j’étais très excité par l’America’s Cup. Qu’il soit un champion me rend très heureux pour lui et sa famille”

Et il parlait positivement des ailes. “Montiel et Molina ont bien fait. Le Brésil pourrait nous compliquer la tâche, mais Gonzalo et Tagliafico ont répondu. Le Brésil n’a jamais été dangereux grâce à un excellent travail défensif. Ces deux arrières latéraux peuvent être le présent et l’avenir de l’équipe nationale argentine” dit le Pupi.