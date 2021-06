Jawara Wauchope sur la magie et l’art des cheveux – WWD

“J’ai toujours eu l’impression que les cheveux faisaient partie du langage de la façon dont vous prenez soin de vous et que vous vous présentez dans le monde – en particulier dans la culture jamaïcaine, dans la culture noire”, a déclaré Jawara Wauchope. “C’est comme un vrai reflet des gens eux-mêmes.”

Le coiffeur né à Brooklyn, connu professionnellement sous le nom de Jawara, avait l’impression qu’il voulait travailler avec les cheveux à l’âge de six ou sept ans, alors qu’il vivait en Jamaïque.

“Parfois, quand ma mère voyageait, je restais avec ma tante et elle m’avait dans le salon avec elle”, a-t-il déclaré. « J’ai trouvé que le salon était un tel lieu de communauté, d’échange, de culture – de tout. Tout l’écosystème de la société était là.

« J’avais l’habitude de voir les femmes entrer dans le salon pas si heureuses, et je les voyais quitter le salon heureuses », a-t-il poursuivi. « À un jeune âge, je pensais que les coiffeurs étaient comme des magiciens, dans un sens : ils transformaient vos émotions de bas en haut. »

Jawara voulait aussi exercer une telle magie, alors il a commencé à imiter sa tante, en faisant des jeux de rouleaux.

“C’était à l’apogée de l’ère du dancehall en Jamaïque”, a déclaré le coiffeur. « Il y avait beaucoup de fêtes, de musique et d’amour. J’étais entouré d’une communauté de divertissement et de musique, de fête et de nourriture.

Il est issu d’une famille d’artistes reggae, dont sa mère, Sister Carol.

“J’ai grandi avec des gens qui s’habillent pour la scène, se coiffent et se maquillent, portent des vêtements élaborés et sont vraiment dans la façon dont ils se présentent”, a déclaré Jawara.

Jawara est devenu un mini-apprenti dans le salon de sa tante, ce qui lui a permis d’être pratique. Il a ensuite déménagé à New York pour le collège et a exercé son métier sur ses sœurs et leurs amis.

“J’ai commencé à devenir tellement créatif”, a-t-il déclaré. “Quand j’avais environ 17 ans, je coiffais tout le monde dans ma communauté.”

Une sœur portant l’une de ses coiffes a été arrêtée par un propriétaire de salon, qui lui a demandé qui lui avait coiffé et a proposé à Jawara un apprentissage, ce qu’il a fait après l’école.

“C’est à ce moment-là que j’ai vraiment décidé de prendre cela au sérieux”, a-t-il déclaré.

Puis, pour une raison dont Jawara ne se souvient toujours pas, il a commencé à penser négativement aux cheveux et a choisi de fréquenter le FIT pour étudier le merchandising de la mode internationale. Mais une carrière dans l’achat n’était pas pour lui, et son cœur l’a ramené aux cheveux.

Jawara a de nouveau travaillé dans des salons, mais les jours de congé, a commencé à aider les meilleurs coiffeurs de session, tels que Guido Palau, Sam McKnight et Paul Hanlon. Cela est ensuite devenu sa carrière à temps plein, et il est allé en solo en 2013.

Tout l’inspire.

“Je peux m’asseoir dans un restaurant et regarder les gens passer pendant des heures”, a déclaré Jawara, ajoutant qu’il était également stimulé par les voyages, les vieux films et les créations capillaires d’autres cultures. Les jeunes d’aujourd’hui, dont ses 13 nièces et neveux, font forte impression.

« Dans le métier, à ce stade, je suis inspiré par la nouvelle génération de coiffeurs », a-t-il poursuivi. « Je suis inspiré par l’inclusivité, la représentation et la façon dont cette industrie a changé depuis que j’aidais. Je regarde les personnes qui m’assistent en tant que collaborateurs. Il y avait une hiérarchie quand j’aidais. Je crois que tout le monde est égal.

McKnight a influencé la façon dont Jawara traite les gens et voit les cheveux, et – surtout dans sa jeunesse – il a suivi les carrières de Chuck Amos et d’Oscar James, en particulier leur travail sur les cheveux texturés.

Jawara écoute de la musique tout en créant. Il a des goûts éclectiques, avec des favoris allant de Sister Carol à Solange Knowles, Beyoncé, Anita Baker, Diana Ross, R&B des années 90, Amy Winehouse et Nirvana.

“J’ai également appris à coiffer les cheveux en reproduisant tout ce que j’ai vu dans les clips vidéo”, a-t-il déclaré. Ceux-ci pourraient provenir de Lil’ Kim, Mary J. Blige, Madonna, Grace Jones et Diana Ross.

Jawara est un accro à l’art avoué.

“Les cheveux sont aussi de l’art”, a-t-il déclaré. « J’ai grandi en voyant les cheveux structuraux et les choses se faire de manière complexe. Regarder l’art, les formes, les couleurs, les silhouettes – cela inspire toujours mes créations capillaires. Je suis une éponge ; Je m’imprègne de tout et je me permets simplement de grandir dans cette industrie.

Son processus créatif très organique est à contre-courant.

“Je dois ressentir ce que je vais faire, et je ne peux pas le ressentir tant que je ne suis pas devant la personne”, a-t-il déclaré. « Mes assistants me disent toujours : ‘Qu’est-ce qu’on fait aujourd’hui ?’ Et je serai comme: ‘Je ne sais pas.’ » (Il a ri.)

C’est-à-dire, à moins qu’il y ait une directive claire donnée au départ.

Il y a des années, Knowles a été parmi les premiers à donner à Jawara une licence créative totale. Il a donc eu une idée des vêtements et de l’ambiance du projet et a collaboré avec elle sur quelque chose de “vraiment beau”.

Souvent, le coiffeur s’assoit et parle avec le talent pour avoir une idée de la personne. Parfois, l’idée de coiffure apparaît immédiatement, ou elle émerge sur le chemin d’un travail ou même dans un rêve.

“Au plus tard, cela arrivera au moment où je suis sur le point de toucher les cheveux de la personne”, a-t-il déclaré.

Jawara a aimé de nombreux projets au cours de sa carrière, certains des plus remarquables ayant travaillé avec Beyoncé et l’exposition « Tallawah », qu’il a conçue pour la Cob Gallery de Londres au début de 2020. Là, il a fait équipe avec la photographe Nadine Ijewere pour capturer l’héritage de Style dancehall jamaïcain.

“J’ai essayé d’imiter certaines des choses que j’ai vues en grandissant et que je pensais être très importantes dans la culture jamaïcaine et qui me rappelaient les sculptures”, a-t-il déclaré. Le spectacle avait une dose de nostalgie et était un méta-moment.

“C’était une situation en boucle, où je suis de retour à l’endroit qui m’a inspiré à me coiffer, et ce que je pensais être de l’art et de la beauté – et maintenant je fais une exposition sur ce sujet”, a déclaré Jawara. “C’était vraiment incroyable pour moi.”

Dans l’esprit

Objets favoris : Baume à lèvres. Je vis entre New York et Londres, et sur mes commodes il y a probablement 40 baumes à lèvres différents dans chaque ville. Celui que j’aime en ce moment est Palmer’s Coconut Oil Formula. Je dois toujours avoir un haut-parleur Bluetooth – Bose ou Bang & Olufsen – partout où je vais.

Podcasts préférés : Mon nouveau favori s’appelle maintenant “Gagnez vos loisirs”. Il s’agit d’entrepreneuriat et d’investissements. Il y en a d’autres qui sont des potins que j’adore, comme “The Breakfast Club”.

Livres préférés: « Tel que je suis : un mémoire » [by Cicely Tyson]. J’aime qu’elle parle si librement de son expérience dans ce monde en tant qu’artiste, femme et acteur. C’est tellement incroyable. Je suis aussi dans “Hair Story: Untangling the Roots of Black Hair in America”, par Ayana D. Byrd et Lori L. Tharps. C’est vraiment bien.

