Jawbone poursuit Apple pour violation de brevet sur les AirPod

Les restes de zombies de la société de prêt-à-porter en faillite Jawbone poursuivent Apple pour violation de brevet. La réclamation concerne les fonctionnalités de suppression du bruit utilisées dans les modèles AirPods Pro et AirPods Max.

Jawbone était autrefois une entreprise prospère dans le secteur des vêtements et de l’audio, avec ses bracelets de fitness vendus dans les magasins Apple…

Cependant, les choses ont commencé à se dégrader lorsqu’Apple a retiré les groupes Jawbone et Nike de ses magasins de détail à l’approche du lancement en 2015 de l’Apple Watch.

L’année suivante, Jawbone cherchait un acheteur, qui serait à nouveau en concurrence avec Fitbit, cette fois pour une acquisition par Google. Jawbone a perdu cette bataille et la société a ensuite quitté le marché de la consommation, tentant de se tourner vers le domaine médical. Cela n’a pas fonctionné non plus et l’entreprise a fait faillite.

Mais Bloomberg rapporte qu’un reste de la société poursuit maintenant Apple et Google, affirmant que les deux sociétés ont enfreint huit de ses brevets de suppression du bruit.

Les brevets détenus à l’origine par le chéri de la Silicon Valley en faillite Jawbone Inc. sont au centre de nouvelles poursuites judiciaires visant à obtenir des redevances de Google et Apple Inc. d’Alphabet Inc. sur la technologie de suppression du bruit dans leurs écouteurs, smartphones et appareils domestiques intelligents.

Jawbone Innovations LLC, le propriétaire actuel des brevets, a déposé les poursuites mardi devant un tribunal fédéral de Waco, au Texas, un district le plus populaire du pays pour son juge et ses jurys favorables aux brevets. […]

Les huit brevets dans l’affaire concernent des moyens de limiter le bruit de fond dans les appareils, une technologie qui a été développée dans les premières années de Jawbone, lorsqu’elle a été contractée par la Defense Advanced Research Projects Agency pour rechercher des techniques de suppression du bruit pour l’armée américaine, selon les plaintes. . […]

Jawbone a fini par liquider ses actifs, tandis que Fitbit a été racheté par Google pour 2,1 milliards de dollars plus tôt cette année.

Google, Apple et d’autres sociétés ont chacun eu la possibilité d’acheter les actifs de la société en faillite et ont réussi, selon les plaintes. Il n’est pas clair d’après les poursuites et les dépôts auprès de l’Office des brevets et des marques qui est derrière la société qui détient désormais les brevets. Jawbone Innovations a son siège dans un petit immeuble de bureaux à Waco sans numéro de téléphone et les avocats chargés de l’affaire n’ont pas pu être joints immédiatement.