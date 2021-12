Jax Jones s’associe à System.inc et Stefflon Don sur « The Don »

Producteur, DJ et multi-instrumentiste nominé aux BRIT et GRAMMY Jax Jones s’est associé à System.inc et au rappeur britannique Stefflon Don sur leur nouveau disque de danse « The Don ».

Sorti en partenariat avec Astralwerks et le propre label de Jax WUGD avec System.Inc signé sur le roster, « The Don » est une fusion de sons avec le flux inimitable de Steff associé à un gros rythme de ligne de basse fusionnant rap et danse pour un morceau qui ne demande qu’à être joué sur la piste de danse.

En parlant du single, Jax a déclaré : « System.Inc et moi nous sommes liés d’un amour commun pour les « Diamond Rings » de X Presidents, et plus tôt dans le mois, nous avons fait ce morceau en studio. Je l’ai joué à Steff et elle a adoré. Nous sommes allés en studio le lendemain pour écrire la chanson et couper la voix. La façon dont elle a livré à la fois le rap dur et les éléments de chant était incroyable. Elle est le Don ! Celui-ci était à quelques semaines du studio à la sortie. Quand quelque chose vous fait du bien, mieux vaut ne pas trop y penser, éteignez-le.

« The Don » illustre la philosophie du nouveau label de Jax avec une collaboration authentique au cœur de toute sa musique. Ayant des liens de longue date avec les deux collaborateurs, le morceau mélange les genres et les sons pour pousser le paysage de la musique de danse traditionnelle.

Jones, de son vrai nom Timucin Lam, est un DJ et remixeur britannique qui s’est fait connaître lorsqu’il a participé au hit n°1 britannique de Duke Dumont en 2014, « I Got U ». Son propre album Snacks (Supersize) est sorti en 2019 et en plus de ses propres morceaux en tant qu’artiste principal ou vedette, il a remixé pour d’autres artistes tels que Paloma Faith, Ellie Goulding, Missy Elliott et Dua Lipa.

Plus tôt cette année, Jones a fait un remix de « Thank You. « Jones déclare : « Diana a joué une grande partie de mon éducation musicale, depuis son enfance jusqu’à l’influence qu’elle a eue sur d’autres légendes que j’admire. Vous pouvez entendre des références à elle partout, et j’étais donc excité de pouvoir contribuer à son dernier album après 15 ans d’absence. C’est un morceau tellement exaltant, rassemblant les gens avec une partie de cette joie qui nous manquait tous ! »

Achetez ou diffusez « The Don ».