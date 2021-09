Jax.Network présente le co-inventeur de la blockchain, le Dr W. Stornetta, à son équipe consultative

Alors que la course à la solution blockchain la plus importante s’intensifie, de plus en plus de projets de cryptographie continuent de se lancer dans le ring. Les efforts de certains projets de blockchain ne peuvent pas être surestimés. L’influence de Bitcoin sur le marché a facilité la croissance exponentielle inégalée dont l’industrie de la cryptographie a bénéficié au cours de la dernière décennie. Cette croissance est malgré les lacunes de la nouvelle crypto-monnaie. Même si la domination de Bitcoin pour la capitalisation boursière a lentement diminué au fil du temps, sa domination sur l’avenir de la technologie blockchain reste forte.

Jax.Network entre dans la course et a parcouru un long chemin depuis sa première apparition sur la scène. Les dernières nouvelles du camp sont que le Dr W. Scott Stornetta rejoint Jax.Network en tant que conseiller de projet.

Pourquoi Jax.Network ?

Jax.Network est un protocole blockchain évolutif ancré à la blockchain Bitcoin qui s’exécute sur le mécanisme de consensus Proof of Work. Jax.Network résout le trilemme de la blockchain qui affecte les réseaux blockchain à travers ses quatre blocs de construction. Il utilise une technique d’extraction par fusion spécifique qui permet aux mineurs d’exploiter plusieurs fragments simultanément tout en les récompensant proportionnellement à leurs contributions. C’est aussi un projet open source. Par conséquent, d’autres développeurs peuvent également construire des projets sur le protocole, contribuant ainsi à la croissance du réseau. Jax.Network émet deux devises natives, JAX et JXN, qui servent respectivement d’actifs stables et spéculatifs.

Jax.Network, qui avait déjà une programmation internationale impressionnante, continue d’ajouter des noms plus respectés à son équipe. Dans le cadre des efforts de l’équipe pour créer un stablecoin basé sur le hashrate, elle a fait appel aux services du Dr W. Stornetta, l’un des leaders de l’espace. Il s’engage en tant que conseiller.

Présentation de Blockchain Pioneer – Dr W. Stornetta

Le Dr W. Stornetta a été l’une des rares personnes mentionnées dans le livre blanc Bitcoin de Satoshi, à trois reprises, et est largement considéré comme un co-inventeur de la blockchain. Son travail en collaboration avec le Dr Stuart Haber, où il a mentionné pour la première fois la blockchain et un horodatage numérique pour le suivi des transactions, a été mis en œuvre dans la vision de la blockchain Bitcoin de Satoshi. Son travail a été publié dans le New York Times en 1995 après avoir reçu le Discover Award for Computer Software en 1992. Il est titulaire d’un doctorat. en physique de l’Université de Stanford. Il est également un ancien élève du MIT, de Harvard et de l’Université Brigham Young. Ces jours-ci, le Dr W. Stornetta travaille en tant qu’associé et scientifique en chef chez Yugen Partners, une société de capital-investissement qui investit dans des startups basées sur la blockchain.

Il apportera son expérience et son expertise à Jax.Network, une entreprise créée en 2018 et qui n’a cessé de prospérer depuis. Le Dr W. Stornetta est présent dans l’espace crypto depuis longtemps, et sa présence dans l’équipe aidera également Jax.Network à éviter les pièges qui ont limité les projets visionnaires passés dans sa quête pour propager le système financier dont il a été le pionnier. son travail.

Le Dr W. Stornetta trouve que le stablecoin lié au hashrate proposé par l’équipe Jax.Network est assez innovant. Ses antécédents en tant que visionnaire de l’industrie et son expérience de la blockchain montrent qu’il connaît un projet précieux lorsqu’il le voit.

Tout projet dans l’espace blockchain bénéficierait des connaissances et de l’expérience du Dr Stornetta. Jax.Network occupe ce poste convoité avec le Dr Stornetta dans son équipe consultative. Alors que nous anticipons le lancement officiel, il y a suffisamment de raisons d’être optimiste que cela vaudra la peine d’attendre.