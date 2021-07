Jaxson Hayes, hospitalisé après un grave incident avec la police

Jaxson hayes, centre New Orleans Pelicans de 2,11 m et seulement 21 ans, qui vient de boucler sa deuxième saison en NBA, a été hospitalisé après avoir été impliqué dans une violente altercation avec la police, qui a emmené le joueur, une fois arrêté, et un policier à l’hôpital.

Selon informations collectées par TMZ Sports, l’affrontement entre Hayes et la police est devenu incontrôlable et le joueur et un officier ont eu besoin de soins médicaux. “Ils ont dit que Les forces de l’ordre ont reçu mercredi un appel d’une maison de la région de Los Angeles concernant une bagarre domestique. tôt le matin et lorsque la police a tenté d’identifier les parties impliquées, Hayes a essayé par tous les moyens d’empêcher l’autorité d’accéder à la ferme. Hayes est devenu combatif avec la police et une bagarre a éclaté avec l’ancienne star des Texas Longhorns attaquée au milieu de la mêlée. Le combat était censé être si intense que la police a lancé un appel radio indiquant « un officier a besoin d’aide ».

Le pivot a en moyenne 7,4 points et 4,2 rebonds lors de ses deux premières saisons en NBA et il devra maintenant faire face à cet incident, avec implications professionnelles encore à déterminer.