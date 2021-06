Jay Baruchel joue dans le clip de Tragically Hip pour ‘Ouch’

Le Tragiquement Hip ont sorti le clip officiel de « Ouch », le premier single de leur tout nouvel album, Saskadelphia.

Une production de Revolver Films, le clip a été produit par Craig Fleming, réalisé par Sara Basso, et met en vedette l’acteur et réalisateur canadien Jay Baruchel, Rebecca-Jo Dunham-Baruchel et le comédien et personnalité de la télévision Rick Mercer.

La vidéo, inspirée de Twin Peaks et From Dusk Till Dawn, est en partie une lettre d’amour à la période où est sorti le deuxième album du groupe, Road Apples (1991), un retour nostalgique aux clips du début des années 1990.

«Je voulais que la vidéo soit quelque chose que les fans de longue date de The Tragically Hip apprécieraient, mais qu’elle crée également une intrigue pour un public plus jeune afin de se connecter avec le moment historique où un groupe canadien d’une petite ville a tout renversé et a fait écouter le monde entier. , note Basso.

« Le morceau a un ton rebelle et audacieux, qui me semblait nécessaire à une narration décalée ; un thriller ironique, contemporain, avec un clin d’œil à il y a 30 ans.

Dit Dunham-Baruchel, «Comme la plupart des Canadiens, The Tragically Hip a doucement joué en arrière-plan de tant de moments déterminants de ma vie. J’imagine que cette chanson deviendra un morceau du paysage sonore canadien et jouera à travers les lacs et les villes de notre pays tout l’été. Faire partie de quelque chose qu’ils ont créé est très spécial et je suis reconnaissant de cette opportunité.

Plus de trente « œufs de Pâques » ont été plantés tout au long de la vidéo pour que les fans se connectent au mythe de The Tragically Hip. Les téléspectateurs sont encouragés à identifier ces clins d’œil subtils à l’histoire du groupe et à partager leurs découvertes dans les commentaires sur les plateformes sociales du groupe.

“Aïe” est le premier single le nouvel album Saskadelphia (Universal Music Canada/UMe), qui est composé de six morceaux inédits écrits en 1990.

Depuis sa sortie surprise le vendredi 21 mai, Saskadelphia a connu un succès instantané auprès des fans et des critiques. L’album a fait ses débuts au n ° 1 du palmarès Billboard Canadian Albums.

Achetez ou diffusez Saskedelphia.