geai noir, qui a dirigé le groupe à succès des années 60 Jay and the Americans, est décédé.

Jay a chanté quelques grands succès pour le groupe… dont le plus grand était « This Magic Moment ».

Le groupe a publié l’avis de décès sur sa page Facebook… « Aujourd’hui, nous pleurons le décès de David Blatt a/k/a Jay Black et nous reconnaissons les grands succès que nous avons eu avec lui à la fois en tant que partenaire et en tant que chanteur principal, », a écrit un porte-parole. «Nous avons partagé des moments merveilleux et très controversés, et tout comme une ex-femme, nous sommes si fiers des beaux enfants que nous avons créés. Nous nous souviendrons toujours de The Voice.

En attente de votre autorisation pour charger la publication Facebook.

Le groupe était grand quand l’Angleterre a repris la musique américaine… au cas où vous ne l’auriez pas compris, Jay et les Américains sont des Américains.

Ils étaient assez grands pour faire la première partie des Beatles en 1964 lors de leur concert à Washington DC.

Parmi les autres tubes… « Come a Little Bit Closer », « Blockbusters », « Cara Mia » et « Walkin’ in the Rain ».

La référence Facebook à « The Voice » est son surnom inventé par ses camarades de groupe.

Jay and the Americans était à l’apogée de sa production dans les années 1960, se dissolvant officiellement en 1973.

Jay a continué à se produire longtemps après la séparation du groupe… jusqu’en 2017.

Il laisse dans le deuil 4 enfants, 5 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants.

Jay avait 82 ans.

DÉCHIRURE