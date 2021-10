Jay Black, Jay et le leader des Americans, décédés à 82 ans

Jay et le chanteur américain Jay Black, qui a chanté l’enregistrement à succès du groupe « This Magic Moment », sont décédés vendredi. Black, qui est né David Blatt et a gagné le surnom de « The Voice », avait 82 ans. Black était le deuxième « Jay » du groupe, comme le premier était John « Jay » Taylor, qui a chanté sur le premier single du groupe.

« Aujourd’hui, nous pleurons le décès de David Blatt alias Jay Black et nous reconnaissons les grands succès que nous avons eu avec lui à la fois en tant que partenaire et en tant que chanteur principal », peut-on lire sur la page Facebook du groupe. « Nous avons partagé des moments merveilleux et très controversés, et tout comme une ex-femme, nous sommes si fiers des beaux enfants que nous avons créés. Nous nous souviendrons toujours de The Voice. » La famille de Black a déclaré à Rolling Stone qu’il était décédé des complications d’une pneumonie. Il souffrait également de démence ces dernières années.

Jay and the Americans ont été formés à la fin des années 1950 et ont enregistré leur premier grand succès, « She Cried » en 1962, avec Traynor comme chanteur principal. Cependant, il a quitté le groupe après l’échec de deux autres singles. Black l’a remplacé et a pris le nom de scène « Jay Black ».

Black, qui est né à Brooklyn, était le chanteur principal des autres plus grands succès du groupe. Ceux-ci comprenaient « Come a Little Bit Closer », « Cara Mia », « This Magic Moment » et « Walkin’ in the Rain ». « This Magic Moment », enregistré pour la première fois par les Drifters, a été un succès retentissant pour Jay et les Américains en 1969, se vendant à plus d’un million d’exemplaires. Le groupe est également apparu dans de nombreuses émissions musicales et de variétés à succès des années 1960. En 1966, ils ont été présentés dans la comédie Wild Wild Winter d’Universal.

Jay et les Américains se sont séparés en 1973, mais Black a continué à jouer sous le nom de Jay Black jusqu’en 2017. En 2014, Black a déclaré à Forward qu’il avait reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer. À l’époque, il a déclaré qu’il était très endetté et que l’IRS saisissait 15 % de son chèque de sécurité sociale. « La maison de disques ne nous a pas payé beaucoup d’argent », se souvient-il en 2014. « Le plus important, c’est que lorsque vous avez un gros tube, vous travaillez beaucoup et vous gagnez beaucoup d’argent. Mais j’ai toujours été un joueur et J’ai tout foutu en l’air. Je n’ai jamais économisé mon argent. J’ai aidé beaucoup de gens. J’ai aidé ma famille, mais j’ai vraiment foiré mon argent. »