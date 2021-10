Jay Caspian Kang dit de regrouper les Américains d’origine asiatique alors que l’un d’eux en laisse beaucoup derrière

Lire du contenu vidéo

Jay Caspian Kang voit un gros problème à regrouper tous les Américains d’origine asiatique dans un grand groupe… il dit que la pratique laisse un grand nombre de personnes derrière.

L’auteur nous a rejoint sur « TMZ Live » mardi et nous a parlé de certains des sujets qu’il explore dans son nouveau livre, « Les Américains les plus solitaires », et pourquoi il y a des problèmes inhérents à mettre trop de gens dans le même seau.

Jay dit que la communauté américaine d’origine asiatique est extrêmement diversifiée, mais cette même diversité se dilue lorsqu’elle est prise dans son ensemble … et ceux qui sont laissés pour compte ou oubliés sont ceux qui ont le moins de ressources.

La solution, dit Jay, est de recommencer à célébrer la diversité … et de comprendre à quel point les personnes peuvent être différentes au sein de groupes plus larges, comme les communautés afro-américaines ou LGBTQ+.

C’est une conversation intéressante… et Jay nous dit pourquoi c’est une meilleure idée de regarder les gens pour qui ils sont individuellement parce que tout le monde ne pense pas de la même manière juste à cause de leur apparence ou d’où ils viennent.