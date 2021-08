Jay Cutler a abandonné la promo Uber pour sa position contre le masquage des enfants

in

Jay Cutler a pris sa retraite de la NFL pour embrasser un nouveau poste : homme du peuple.

L’ancien quart-arrière sans vergogne – loué pour son bras fort et son énergie de mec remarquable – a annoncé qu’il avait été retiré d’une campagne promotionnelle Uber-NFL après avoir exprimé son opinion sur les mandats stricts des conseils scolaires en matière de masques pour les enfants.

Cutler a cité des vidéos de parents passionnés – y compris la grillade du fondateur d’OutKick, Clay Travis, du conseil du comté de Williamson mardi – se battant pour le droit de leurs enfants de renoncer aux masques et aux EPI supplémentaires en classe. Le tout basé sur les données du CDC qui soutiennent la sécurité des enfants contre les effets graves du COVID.

Cette semaine a vu un certain nombre de discours enflammés au nom de parents déterminés à lutter contre les décisions sans science des conseils scolaires. Cutler, père de trois enfants, a soutenu la lutte contre les mandats de masque, le mettant dans l’eau chaude avec des entreprises qui surveillent les comportements afin de conserver leur monopole des opinions.

La décision d’Uber était un jeu clair pour garder la bonne politique à bord plutôt que de permettre une diversité d’opinions à travers leurs promotions.

Alors que les orateurs critiquent Cutler pour ses remarques « anti-sciences », son travail aux côtés de la société pharmaceutique Eli Lilly a aidé à soutenir les enfants aux prises avec le diabète – un groupe démographique fortement touché par COVID-19 – depuis 2009. Cutler a également participé à Dedicated to Diabetes, et est le fondateur de la Jay Cutler Foundation, qui a aidé les jeunes à risque qui luttent à l’intérieur et à l’extérieur des écoles secondaires.

Comme les données entourant les dangers du COVID chez les enfants prouvent que le virus, et toutes ses itérations, sont moins mortels que les saisons typiques de la grippe, des entreprises comme Uber évitent volontiers les données afin de faire des exemples d’opinions divergentes. Ce qui ne semble pas fonctionner.

Heureusement, Cutler ne donne pas un eff sur les opinions d’Uber – ajoutant également “Future School Board Member” à sa biographie Twitter.

Les opinions de Cutler sur le masquage des enfants ont été exprimées par Keith Olbermann, ce qui signifie que l’ancien QB doit avoir dit quelque chose de bien.