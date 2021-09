Jay Cutler se souvient du moment où il n’a pas pu trouver ses enfants lors d’une “attaque de panique”

Jay coutelier a récemment vécu le pire cauchemar de tous les parents.

Dans le dernier épisode de son podcast Uncut With Jay Cutler, l’ancienne star de la NFL – qui partage des enfants Camden, 9, Jaxon, 7 et Saylor, 5, avec ex Kristin cavallari— Se souvient du moment effrayant où il n’a pas pu trouver ses deux plus jeunes enfants. “Ils m’ont donné une attaque de panique parce que – moi et le plus vieux Camden regardions le football, ils étaient en haut dans la salle d’artisanat – c’était probablement 20 minutes”, a déclaré Jay à son invité de podcast, ESPN’s Acier sauge. “J’ai regardé Cam et je me suis dit : ‘Ils sont vraiment silencieux, ça ne peut pas être bon.'”

Comme Jay s’en souvient, il est monté à l’étage pour vérifier les enfants, mais ils étaient introuvables. “Je crie pour eux, je fais tout, rien, rien, rien”, a-t-il déclaré. “Sortez, ils ont ces motos tout-terrain, les motos tout-terrain sont là, les autres motos sont là. Je fais le tour en arrière, il y a une piscine, je suis comme regarder dans la piscine, ils peuvent tous nager, pas là. J’entre le pool house, pas là.”