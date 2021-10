Jay Ellis et Walter Thompson-Hernández sur Donner la parole aux jeunes écrivains incarcérés

Larry pèse sur Kyrie Irving refusant de se faire vacciner (1:00) avant d’être rejoint par la star d’Insecure Jay Ellis et l’écrivain du New York Times Walter Thompson-Hernández pour parler de leur nouveau podcast, Written Off, qui présente le travail de jeunes écrivains qui développé leur voix pendant leur incarcération (18:29). De plus, Ellis donne quelques indices sur ce qui va arriver dans la dernière saison d’Insecure (57:42).

Hôte : Larry Wilmore

Invités : Jay Ellis et Walter Thompson-Hernández

Producteur : Kaya McMullen

Assistant de production : Jonathan Kermah

