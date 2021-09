L’histoire est jonchée d’histoires de films intéressants qui n’ont jamais tout à fait été tournés. Orson Welles voulait faire Hearts of Darkness avant de se tourner vers le concept qui est devenu Citizen Kane. George Miller a failli diriger une Justice League des années avant Zack Snyder; il aurait joué Armie Hammer et Adam Brody. La vision épique d’Alejandro Jodorowsky de Dune, qui a été longuement explorée dans le documentaire Jodorowsky’s Dune, fascine toujours les fans à ce jour.

Vous entendez parler de ces hypothèses alléchantes de temps en temps. Dans le nouveau livre de Kevin Smith, Kevin Smith’s Secret Stash: The Definitive Visual History, il révèle un de ces projets dont, du moins, je n’avais jamais entendu parler auparavant. Il s’avère qu’il fut un temps au début des années 2000 où lui et ses producteurs de Dimension Films envisageaient de faire une comédie d’horreur mettant en vedette ses fidèles personnages Jay et Silent Bob et une variété de monstres de cinéma, dont Michael Myers d’Halloween.

L’idée est née lors de la production du film de Smith en 2001 Jay et Silent Bob Strike Back, qui était plein de camées hollywoodiens (Ben Affleck et Matt Damon apparaissent comme eux-mêmes) et de tonnes de méta-blagues sur le cinéma (ils produisent Good Will Hunting 2 : Saison de chasse). Smith dit que le président de Dimension, Bob Weinstein, était un grand fan des vieux films Hope et Crosby Road To et des comédies d’Abbott et Costello, qui étaient également jonchées de camées et d’humour de baseball. Alors Weinstein “a continué à essayer de façonner Jay et Silent Bob Strike Back dans cette direction”.

En post-production, il est allé encore plus loin. Selon Smith, c’est à ce moment-là que Weinstein lui a présenté une idée fondée sur l’idée qu’Abbott et Costello avaient eu plusieurs succès plus tard dans leur carrière en faisant équipe avec divers monstres universels comme Frankenstein et The Wolf Man.

“C’est ce que nous devons faire avec Jay et Silent Bob”, a insisté Weinstein.

“Dimension n’avait pas les droits sur les monstres universels”, poursuit Smith, “mais il y avait Pinhead de Hellraiser, Michael Myers de Halloween et les enfants de Children of the Corn. Alors Bob voulait que j’écrive un film où Jay et Silent Bob rencontrent tous ces monstres.

Smith dit qu’il a refusé Weinstein parce qu’il voulait revenir au “business du cinéma sérieux” après Jay et Silent Bob Strike Back. (Son film suivant s’est avéré être Jersey Girl, pas un succès mais certainement une tentative pour un style de réalisation plus sérieux.) Smith a ensuite parlé à Affleck de l’offre de Bob Weinstein, et après qu’ils aient partagé un rire, Affleck lui a dit “Ce film serait faire 100 millions de dollars. C’est tellement stupide que ça marcherait absolument. Vous devriez penser à le faire.

Mais Smith n’a pas écouté. Il a finalement fait revivre les personnages de Jay et Silent Bob, d’abord dans Clerks II en 2006, puis dans Jay et Silent Bob Reboot en 2019. (Ils apparaîtront à nouveau dans le prochain Clerks III.) Et l’évaluation d’Affleck du matériel sonne juste; très stupide – mais peut-être très amusant. Et vraiment, cela n’aurait pu faire aucun mal aux personnages de Jay et Bob.

Les films d’Abbott et Costello n’ont certainement pas non plus nui aux monstres universels. Ces personnages ont continué à obtenir de nouveaux films au fil des décennies. Les gens ont adoré rire d’Abbott et Costello Rencontrez Frankenstein, puis ils ont de nouveau eu peur dans La Malédiction de Frankenstein. Si vous pouvez honnêtement dire que vous ne voulez pas vivre dans un monde où Jason Mewes a dit à Pinhead “Snootchie bootchies!” tu es une meilleure personne que moi.

La cachette secrète de Kevin Smith est en vente maintenant. Il y a beaucoup plus d’histoires comme celle-ci là-dedans; c’est une lecture assez instructive pour tout fan de Kevin Smith.

25 films avec des scores de cinéma déroutants