Jay Glazer confirme qu’Aaron Rodgers veut toujours sortir ⋆ .

Le quart des Packers de Green Bay Aaron Rodgers et les Packers de Green Bay sont actuellement dans une impasse, car le quart-arrière refuse de bouger sur sa demande d’échange. L’initié de longue date de la NFL, Jay Glazer, a déclaré que le futur Hall of Famer voulait toujours quitter Green Bay et encourage les équipes à continuer d’appeler les Packers pour conclure un accord.

Les deux parties semblent s’enfoncer dans le sol, nous verrons donc comment ce drame Rodgers-Packers se termine, mais une chose est sûre, Rodgers n’est toujours plus intéressé à y jouer.

Glazer l’a confirmé lors de l’émission Pat McAfee :

«Je sais qu’il veut toujours sortir. Sans aucun doute. Absolument. Veut toujours sortir »@JayGlazer sur Aaron Rodgers «Chaque fois que quelqu’un appelait les #Packers, il était immédiatement fermé. Ce que ces équipes doivent faire, c’est continuer à appeler, continuer à appeler » #PatMcAfeeShowLIVE pic.twitter.com/ysMH9UgzoH – Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) 16 juin 2021

Glazer a également déclaré que les Packers continuent de fermer tous ceux qui appellent à propos de Rodgers.

Finalement, ils devront sérieusement envisager de passer à autre chose. À ce stade, ils ne font qu’empirer les choses.

