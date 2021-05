Jay Inslee ordonne aux églises et aux événements sportifs de mettre en œuvre des “ sections vaccinées ” ⋆ .

Le plan «Road to Recovery» du gouverneur démocrate de Washington Jay Inslee comprend la prescription des lieux de culte et les événements sportifs exigent des sections de passeport de vaccins pour augmenter les limites de capacité.

Le plan, dévoilé lundi, permet aux groupes religieux et aux stades sportifs d’augmenter leur capacité de fréquentation s’ils comportent des «sections vaccinées» où les participants présentent une preuve de vaccination.

Vous trouverez ci-dessous les directives que les groupes doivent suivre pour se conformer aux réglementations nationales:

Selon les directives mises à jour, les éléments suivants sont acceptables comme preuve de vaccination complète: Carte de vaccination (qui comprend le nom de la personne vaccinée, le type de vaccin fourni et la date de la dernière dose administrée) OU une photo d’un carnet de vaccination en tant que document séparé OU une photo du la carte de vaccination du participant stockée sur un téléphone ou un appareil électronique OU une documentation de vaccination provenant d’un dossier de santé électronique d’un fournisseur de soins de santé ou d’un dossier du système d’information sur la vaccination de l’État. Les dossiers de vaccination autodéclarés qui ne sont pas vérifiés par un fournisseur de soins de santé ne peuvent pas être acceptés.

Alors que d’autres États dirigés par des gouverneurs républicains interdisent les passeports vaccinaux, y compris l’Idaho voisin et le Montana voisin, où de tels mandats sont interdits même parmi les entreprises privées, tout comme en Floride et dans l’Indiana, les politiciens démocrates étatistes les adoptent ailleurs. New York est devenu le premier à lancer un programme de passeport vaccinal, avec des plans en cours pour en développer d’autres à Hawaï et en Californie.

À Washington, la phase deux du plan d’Inslee ne fait que porter la capacité des rassemblements religieux à 50%, même avec l’adoption de «sections vaccinées».

Des règles similaires s’appliquent aux événements sportifs en plein air dont la capacité est limitée à 50% ou à 22 000 spectateurs, selon la valeur la plus faible, malgré un faible risque de transmission virale dans les espaces extérieurs et encore moins chez les personnes immunisées. Les événements ne peuvent inclure plus de 9 000 personnes non vaccinées.

Les phases de chaque comté dépendent de la propagation de l’infection, avec un gel des mouvements de phase ordonné par Inslee jusqu’au 18 mai.