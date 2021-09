Jay Jay French à propos de Twisted Sister Reunion : “Je ne vais pas dire que ça ne se reproduira plus”

Dans une toute nouvelle interview avec The Rock Experience With Mike Brunn, Jay Jay Français a été de nouveau demandé si pense SOEUR TORSADÉE jouera à nouveau en direct, près de cinq ans après que le groupe ait terminé sa tournée d’adieu. Le guitariste a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’ai dit jamais [before], parce que je voulais dire jamais la dernière fois, mais ensuite on s’est à nouveau réunis, alors maintenant tu as l’air d’un idiot. Alors je ne dirai jamais jamais. Nous nous sommes réunis à cause du 11 septembre la dernière fois, et Dieu nous en préserve, personne ne veut un désastre. Mais mon groupe a répondu à la cloche à ce sujet de manière désintéressée – nous sommes allés et l’avons fait pour toutes les bonnes raisons et sommes revenus pour toutes les bonnes raisons. Nous avions les spectacles de Noël et l’album de Noël, ce qui était très amusant à faire.

“Non, je ne vais pas dire que cela ne se reproduira plus jamais”, a-t-il poursuivi. “Je peux juste vous dire ceci, cependant : nous avons tous dîné l’année dernière avec nos femmes, et personne n’a parlé de jouer. nous avons parlé de nos enfants, de la façon dont nous allons ces jours-ci, de “comment va ta santé” – ce genre de choses. Alors, quand les gens me disent ça, je peux vous dire que nous n’avons pas eu de conversation [about it].

“Nous sommes revenus pour faire un bénéfice pour Acier de New York, ” Jay Jay ajoutée. “Ensuite, nous avons fait une prestation pour les problèmes oculaires de ma fille. Nous avons fait une prestation pour UN J‘s [Pero, late TWISTED SISTER drummer] Bleu déchu. Dee [Snider, TWISTED SISTER singer] et marque [Mendoza, TWISTED SISTER bassist] faire des événements moto. On a fait des concerts pour récolter de l’argent… On est revenu un meilleur groupe, un groupe plus mature, un groupe plus responsable, qui était contre tous les grains du heavy metal. Mais nous avons tous eu des enfants, alors nos vies ont changé. Nous ne les avions pas quand nous avons tous commencé. Cela a fait de nous un meilleur groupe et de meilleures personnes.”

En avril dernier, Snider Raconté “Service Lipps avec Scott Lipps” qu’il n’exclurait pas de retrouver ses anciens camarades de groupe pour jouer “une chanson ou deux pour un événement caritatif”. “Si [American talk show host Jimmy] Tomber sur a appelé et a dit – c’est un grand TORDU fan – ‘Hé, voulez-vous venir les gars [my] montrer et faire une de vos chansons de Noël?’ ou quoi que ce soit, j’adorerais”, a-t-il dit. “Sortez et faites un 90[-minute] ou deux heures réglé comme SOEUR TORSADÉE de nouveau? Je ne vois pas cela se produire.”

En 2016, SOEUR TORSADÉE s’est lancé dans un dernier trek, intitulé “Quarante Et Fuck It”, à l’occasion de son 40e anniversaire. Ces spectacles mettaient en vedette la « formation principale » du groupe Snider, français, Ojeda et Mendoza, avec le batteur Mike Portnoy. Le dernier concert du groupe a eu lieu en novembre de la même année — 20 mois après le décès de Pero.

SOEUR TORSADÉELa course originale de s’est terminée à la fin des années 80. Après plus d’une décennie, le groupe s’est réuni publiquement en novembre 2001 pour figurer en tête de l’affiche des Acier de New York, un concert-bénéfice de hard rock pour récolter des fonds pour le Fonds de prestations pour les veuves et les enfants de la police et des pompiers de New York.

Les membres survivants de la gamme classique de SOEUR TORSADÉE – Snider, français, Ojeda et Mendoza — réunis virtuellement le 20 mars pour un épisode spécial de Mendozaémission de télévision sur Internet “22 maintenant”. Le programme d’une heure et demie était un hommage à Pero, décédé exactement six ans plus tôt à l’âge de 55 ans lors d’une tournée avec le groupe MOB D’ADRÉNALINE.

Avant la réunion virtuelle de mars dernier, les quatre membres survivants de SOEUR TORSADÉE réunis pendant deux jours et nuits en novembre 2019 pour célébrer le 35e anniversaire de l’album classique du groupe “Rester affamé”.



