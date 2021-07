Jay Jay French à propos de Twisted Sister Reunion : “Nous avions l’habitude de dire que cela n’arriverait jamais. Je ne dirai plus ça.’

Dans une toute nouvelle interview avec “Le podcast de Chuck Shute”, Jay Jay Français a été demandé si pense SOEUR TORSADÉE jouera à nouveau en direct, près de cinq ans après que le groupe ait terminé sa tournée d’adieu. “Ecoute, j’avais l’habitude de dire ‘jamais’. Je ne dirai jamais jamais”, a-t-il répondu. “Mais nous n’en avons jamais discuté. Nous avions l’habitude de dire que cela n’arriverait jamais. Je ne le dirai plus.

“Nous sommes revenus en 2003 pour, en gros, des retrouvailles de deux ans qui ont duré 14 ans”, a-t-il expliqué. “Cela a duré plus longtemps que le groupe d’origine a duré avec [drummer] UN J [Pero]. C’était une course incroyable, et quand nous sommes sortis de la scène, j’ai personnellement dit : « C’est tout pour moi. Mais qui sait?”

Lorsqu’on lui a demandé s’il manquait de jouer en direct, Jay Jay a déclaré: “Non. Je ne joue même pas dans ma maison. J’ai des guitares partout, parce que ma femme a dit: ‘Tu dois continuer à t’entraîner.’ Je peux passer des mois sans prendre une guitare. Et j’en ai partout dans la maison.

Il ya trois mois, SOEUR TORSADÉE chanteur Dee Snider Raconté “Service Lipps avec Scott Lipps” qu’il n’exclurait pas de retrouver ses anciens camarades de groupe pour jouer “une chanson ou deux pour un événement caritatif”. “Si [American talk show host Jimmy] Tomber sur a appelé et a dit – c’est un grand TORDU fan – ‘Hé, voulez-vous venir les gars [my] montrer et faire une de vos chansons de Noël?’ ou quoi que ce soit, j’adorerais”, a-t-il dit. “Sortez et faites un 90[-minute] ou deux heures réglé comme SOEUR TORSADÉE de nouveau? Je ne vois pas cela se produire.”

En juin 2020, le guitariste Eddie Ojeda n’a pas non plus complètement exclu une SOEUR TORSADÉE réunion, dire Parler de métal: “Je ne dis jamais jamais, parce qu’on ne sait jamais. Cela dépend de la situation. Ça te manque toujours, peu importe à quel point tu l’as fait.

“Tout le retour – nous étions de nouveau ensemble depuis 14 ans, et nous avons fait beaucoup de spectacles au cours des 14 dernières années, et nous étions en tête d’affiche de tous les spectacles”, a-t-il poursuivi. “Nous étions plus gros maintenant que dans les années 80. C’était donc un bon moment.

“Je pense que nous sommes arrivés au point où nous nous sommes sentis – peut-être que c’était comme [the American sitcom] ‘Seinfeld’: sortir sur une bonne note. Mais dans la mesure où cela va, L’OMS épate tout le monde – ce sont les plus grands menteurs de tous les temps. [They played their farewell tour in 1983] et ils [are] encore en tournée. Quarante tournées plus tard, et ils disent toujours : « Nous le pensons vraiment cette fois ». Donc si quelqu’un veut se plaindre, ils feraient mieux de parler à L’OMS premier.”

En 2016, SOEUR TORSADÉE s’est lancé dans un dernier trek, intitulé “Quarante Et Fuck It”, à l’occasion de son 40e anniversaire. Ces spectacles mettaient en vedette la « formation principale » du groupe Snider, français, Ojeda et bassiste Marc Mendoza, avec le batteur Mike Portnoy. Le dernier concert du groupe a eu lieu en novembre de la même année — 20 mois après le décès de TORDUle batteur de longue date de AJ Pero.

SOEUR TORSADÉELa course originale de s’est terminée à la fin des années 80. Après plus d’une décennie, le groupe s’est réuni publiquement en novembre 2001 pour figurer en tête de l’affiche des Acier de New York, un concert-bénéfice de hard rock pour récolter des fonds pour le Fonds de prestations pour les veuves et les enfants de la police et des pompiers de New York.

Il y a deux ans, français a dit qu’il était “heureusement retraité” de la musique. “J’ai quitté la scène lors du dernier concert au Mexique, et j’ai donné toutes mes guitares à mon équipe”, a-t-il déclaré au “Neil Jones Rock Show”. “J’ai dit : ‘Les gars, merci. C’était super. A plus tard.’ Je n’ai jamais regardé en arrière. Nous ne nous sommes même pas rencontrés dans le hall pour prendre un verre. J’étais hors scène dans une voiturette de golf avec ma femme sur le chemin de l’hôtel. J’étais dans un avion et je suis sorti d’ici. »

Les membres survivants de la gamme classique de SOEUR TORSADÉE – Snider, français, Ojeda et Mendoza — réunis virtuellement le 20 mars pour un épisode spécial de Mendozaémission de télévision sur Internet “22 maintenant”. Le programme d’une heure et demie était un hommage à Pero, décédé exactement six ans plus tôt à l’âge de 55 ans lors d’une tournée avec le groupe MOB D’ADRÉNALINE.

Avant la réunion virtuelle de mars dernier, les quatre membres survivants de SOEUR TORSADÉE réunis pendant deux jours et nuits en novembre 2019 pour célébrer le 35e anniversaire de l’album classique du groupe “Rester affamé”.