Jay Jay French de Twisted Sister: “ Annuler la culture n’est pas une chose saine ”

SŒUR TWISTED guitariste Jay Jay français s’est prononcé contre «annuler la culture», affirmant qu’il n’est pas «sain» pour les militants de menacer et d’intimider les entreprises afin qu’elles modifient ou interrompent certains produits, empêchant tout le monde d’y avoir accès.

Annuler la culture est l’idée que quelqu’un, généralement une célébrité ou une personnalité publique, dont les idées ou les commentaires sont considérés comme offensants, devrait être boycotté. Ces personnes sont ostracisées et rejetées par d’anciens amis, adeptes et partisans, ce qui entraîne un déclin dans toutes les carrières et la base de fans que l’individu peut avoir à un moment donné.

Jay Jay a abordé le fait que la tendance actuelle à l’annulation des personnes et des entreprises est devenue incontrôlable lors d’une nouvelle interview avec Rocking With Jam Man. Parlant du fait que Marilyn Manson a récemment été accusé par plusieurs femmes d’abus et de voies de fait, y compris “Westworld” actrice Evan Rachel Wood, qui a affirmé dans un article sur les réseaux sociaux que Manson “soignée” et “horriblement” abusée d’elle pendant des années, a déclaré le guitariste (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Michael Jackson a été accusé de quelque chose d’assez mauvais, mais Michael Jackson la musique est toujours en cours de lecture. Alors, évidemment, quelqu’un a décidé que c’était correct; quelqu’un a décidé que ça ne dérangerait pas les gens. Et pourtant, la musique des autres a été enlevée. [Former pop star] Gary Glitter joué dans toutes les arènes du pays – stades de baseball, stades de football, tout. Mais alors Gary Glitter a été arrêté pour des trucs bizarres qu’il a fait en Thaïlande avec des enfants mineurs et a été banni partout. Quand je dis «interdit», je veux juste dire que les gens ont dit: «Nous n’allons jouer sa musique nulle part», donc ils ne jouent pas sa musique. Et je n’approuve en aucun cas ses actions, de quelque manière, forme ou forme que ce soit. Ce que je dis, c’est que c’est un sous-produit de ce qui se passe dans la vie en général. Et c’est terrible. “

Il a poursuivi: “Annuler la culture n’est pas une chose saine. Annuler la culture n’est pas sain, car cela dépend simplement de qui décide de faire l’annulation. Donc, s’ils le souhaitent SŒUR TWISTED, nous ne sommes pas annulés, nous allons bien, mais s’ils détestent SŒUR TWISTED et ils nous annulent, ce n’est pas bien, donc ce n’est pas juste de le faire au hasard. C’est un choix personnel. Si vous ne voulez pas acheter quelque chose par quelqu’un, ne l’achetez pas, mais que les médias le retiennent, c’est ouvrir une boîte de vers qu’il est presque impossible de remettre dans le bocal. “

français n’est pas le premier musicien de rock à dénoncer la culture d’annulation. Plus tôt ce mois-ci, son SŒUR TWISTED camarade de groupe Dee Snider, qui a été appelé à témoigner devant le Sénat américain contre la proposition de placer des étiquettes d’avertissement sur les albums jugés “offensants” pour les auditeurs, a déclaré que “la censure a beaucoup changé” au cours des dernières décennies. “Maintenant, la censure existe toujours, mais elle est passée de la droite vers la gauche”, a-t-il dit. ActualitésNationde «Banfield». “Nous sommes dans ce monde PC où nous devons faire attention à ce que nous disons et à qui nous offensons, et c’est une chose très étrange.”

Dee a déjà parlé du politiquement correct l’année dernière lorsqu’il a dit au Canada La voix métallique qu’un film comme “Selles flamboyantes”, la comédie noire satirique américaine de 1974 réalisée par Mel Brooks “ne pouvait pas être fait aujourd’hui – il ne pouvait littéralement pas être fait, car cela offenserait trop de gens.”

Alors que «annuler la culture» peut être un phénomène récent, les tactiques publiques de bouc émissaire, de honte et de silence ne le sont pas. Les républicains utilisent depuis longtemps l’expression «annuler la culture» pour critiquer la gauche, même s’il existe une longue liste d’associés supposément de gauche qui ont été ciblés ou boycottés par les conservateurs, y compris Colin Kaepernick, Nike, Soupe de Campbell, LES POUSSINS DIXIE et Kathy Griffin.



