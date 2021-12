Jay Jay French de Twisted Sister se souvient avoir menacé de poursuivre Harley Davidson pour le nom de son pneu

Dans une récente interview avec Joe Rock, SOEUR TORSADÉE guitariste Jay Jay Français a révélé qu’il avait déjà menacé d’intenter une action en justice pour empêcher le célèbre fabricant de motos Harley Davidson d’utiliser le SOEUR TORSADÉE nom en rapport avec l’un de ses produits. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Il y a eu tellement de tentatives pour utiliser la marque, et j’ai dû poursuivre tout le monde – je devais continuer à poursuivre les gens parce que j’ai la marque. Et j’ai reçu un jour un appel téléphonique d’un gars représentant Harley Davidson. Il a dit, ‘Nous voulons nommer notre pneu’Soeur tordue‘, et nous avons fait preuve de diligence raisonnable et avons découvert que vous déteniez la marque. Et nous vous appelons pour vous faire savoir que nous allons utiliser le nom et nous allons appeler le pneu ‘Soeur tordue‘.’ Et je lui ai dit : ‘Est-ce que tu m’appelles juste pour me dire que tu violes ma marque ?’ J’étais abasourdi. J’ai dit: ‘Tu m’appelles vraiment, me disant que tu reconnais que je possède la marque, tu me dis que tu t’en fous que je possède la marque parce que tu es Harley Davidson avec 400 millions de dollars d’actifs, et puis tu vas appeler un pneu ‘Soeur tordue‘ et tu vas m’envoyer quelques pneus en guise de remerciement. C’est ce que tu me dis, non ? Et il dit : ‘Ouais.’ Et j’ai dit : ‘Donnez-moi vos numéros.’ Je note son numéro. Je raccroche le téléphone et je suis juste foutrement livide. Et j’ai appelé [him back] et c’est ce que je lui ai dit. J’ai dit: ‘Hé, mec. Jay Jay Français [here]. Vous savez que le numéro de téléphone que vous avez appelé pour me joindre est le 212. Il dit, ‘Ouais.’ J’ai dit : ‘Tu sais ce que ça veut dire, n’est-ce pas ? Je suis un gars de New York. En fait, je suis juif de New York. C’est ce que je lui ai dit. J’ai dit: ‘Donc c’est exactement comme ça que ça va se passer.’ J’ai dit, ‘Numéro un, j’ai poursuivi Six drapeaux et a gagné.’ Il est allé, ‘Quoi ?’ J’ai dit : ‘Ouais. Et ils sont deux fois plus gros que Harley Davidson. Et je les ai traînés en justice pendant trois ans et j’ai gagné. Avez-vous fait preuve de diligence raisonnable à ce sujet ? » Et il a dit : ‘Non, je ne l’ai pas fait.’ Et j’ai dit : ‘Eh bien, vous devriez faire preuve de diligence raisonnable à ce sujet. Parce que j’ai aussi pris La dégradation urbaine vers le bas.’ Et j’ai dit: ‘Donc, c’est comme ça que ça va se passer. Si tu me baises comme ça, la première chose que je vais faire c’est de signer un groupe et de les appeler le Harley-Davidson. Je vais t’envoyer quelques médiators et un putain de merci.’ Et il a dit, ‘Combien voulez-vous?’ J’ai dit: ‘Je veux 10 pour cent et deux Fat Boys [motorcycles] une année.’ … Et je lui ai raccroché au nez. Et il m’a rappelé le lendemain. Il a dit: ‘Nous avons annulé notre utilisation du nom.’ Et c’était la fin de tout ça. »

En 2013, les propriétaires du Twisted Sister House Of Hunger food truck à Minneapolis, Minnesota, a été contraint de changer le nom de son entreprise après avoir été menacé de poursuites judiciaires par français. Dans une lettre de cessation et d’abstention, français et son avocat a écrit : « C’est l’opinion de notre client, avec laquelle nous sommes d’accord, que votre utilisation du nom Soeur tordue entraînera une dilution de la célèbre marque de notre client et créera de la confusion chez les consommateurs. » En réponse, le propriétaire du camion-restaurant a déclaré : « Je ne sais pas comment quelqu’un peut mélanger une boîte en aluminium de 20 pieds avec une pierre des années 80. bande. Nous ne nous appelons jamais uniquement comme Soeur tordue — nous sommes dans l’industrie alimentaire, pas dans l’industrie du divertissement. » En fin de compte, le propriétaire du food truck a décidé que cela ne valait pas le temps ou l’argent d’un procès. Il a dépensé environ 3 000 $ pour changer le nom de l’entreprise en Maison de la faim, mais tout le reste est resté le même.

Répondre aux critiques des fans et autres observateurs concernant SOEUR TORSADÉEla décision de lancer la contestation du nom, français a déclaré dans un communiqué à l’époque: « Je comprends à quoi ressemblent des histoires comme celles-ci David vs. Goliath. Je comprends aussi à quel point il est facile de prendre des photos bon marché de mon groupe à cause de notre ancienne image et de l’ère des années 80 MTV iconographie. Le fait est que le droit des marques ne me donne pas le choix sur qui et quoi défendre. La loi est très claire : soit défendre votre marque, soit perdre les droits sur celle-ci.

« Au cours des 35 dernières années, j’ai défendu ma marque contre les plus grandes entreprises (Six drapeaux, La dégradation urbaine, Harley Davidson) ainsi que des dizaines d’entreprises maman-et-pop », a-t-il poursuivi. « La défense est presque toujours la même. Ils affirment d’abord qu’ils n’ont jamais entendu parler du groupe, puis ils disent que personne ne confondrait les deux de toute façon. J’ai gagné tous les cas. La juxtaposition unique des mots « Twisted » et « Sister » n’a jamais été imprimée avant que mon groupe ne l’utilise. Cela a été établi dans le Six drapeaux Cas. Le nom est si unique, comme LED ZEPPELIN, que toute utilisation perturberait le marché, car le produit ou le service nous appartient ou nous appartient. De plus, si j’en laisse un partir, cela ne fait qu’enhardir quelqu’un d’autre avec le raisonnement que « vous ne les avez pas dérangés, alors pourquoi me poursuivre ». J’ai déjà entendu cela plusieurs fois.

« Quand mon groupe a commencé, nous avons pensé à nous appeler ‘LE FACTEUR MAX.’ c’était une idée mignonne parce que nous étions un « groupe glam ». Mon avocat de l’époque m’a alors dit : « C’est une mauvaise idée pour deux raisons, 1. Vous serez probablement poursuivi pour violation de marque et 2. Pourquoi voudriez-vous échanger sur l’idée de quelqu’un d’autre ? Pensez à quelque chose d’original et d’unique, de cette façon, si vous réussissez, vous pourrez vous attribuer le mérite de votre propre création spéciale.’

« Je ne comprends vraiment pas pourquoi les gens ressentent le besoin de voler la propriété de quelqu’un d’autre », français ajoutée. « Peut-être qu’ils sont juste paresseux. Je pense que la vraie raison pour laquelle ils ont utilisé notre nom et ne l’ont pas appelé Les Beatles, Pierres qui roulent ou Maison de la faim Motley Crue c’est qu’ils savaient qu’ils seraient poursuivis et qu’ils pensaient peut-être que nous ne le remarquerions pas.

« Désolé. Nous l’avons fait.

« Je crois à la manière américaine de « remonter vos manches de chemise ». Soyez fier de votre travail acharné et de votre ingéniosité. Soyez fier d’être unique. Offrez un service comme nous l’avons fait et que les gens adorent.

« Je souhaite seulement que ces gars aient ce genre de succès où vous partez de rien, de zéro, contre toute attente et d’avoir une vraie carrière. S’il vous plaît, faites-le selon vos propres conditions, avec vos propres idées, en fournissant un excellent produit ou service , mais ne volez pas les autres. Ce n’est pas la manière américaine.

« Comme vous pouvez le voir, je suis fier de ce que nous avons créé. Nous avons appris qu’être original, fidèle à soi-même, travailler dur et redonner rapporte d’une manière qu’on ne peut même pas imaginer. »