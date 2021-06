Jay Jay French de Twisted Sister sensibilise au dépistage et au traitement du cancer de la prostate

Organisation de patients Zero – La fin du cancer de la prostate et Bayer se regroupent pour lancer On ne va pas le prendre — un programme national d’éducation sur le cancer de la prostate avec le guitariste Jay Jay Français, membre fondateur du groupe de heavy metal SOEUR TORSADÉE. Le rockeur a reçu un diagnostic de cancer de la prostate en 2018 et il exhorte maintenant les hommes à augmenter le volume contre le cancer de la prostate pour détecter cette maladie à un stade précoce. La campagne encourage les hommes à se faire dépister pour le cancer de la prostate et à se renseigner davantage sur les facteurs de risque, tels que les antécédents familiaux et les niveaux élevés d’antigène prostatique spécifique (PSA). Pour les hommes déjà diagnostiqués avec un cancer de la prostate, le programme offre des informations pour aider à mieux comprendre le diagnostic et les options de traitement disponibles. Dans le cadre de la campagne, Zéro, Bayer et Jay Jay Français encouragent les hommes et leurs proches à visiter Zérole site Web de , qui comprend le podcast “Cancer de la prostate non censuré” où Jay Jay partage son histoire et le quiz « Truth Or Twisted » pour séparer la réalité de la fiction en ce qui concerne le cancer de la prostate.

“Mon père est décédé d’un cancer de la prostate en 1984 et en raison des antécédents familiaux, mes médecins étaient à la recherche de cette maladie chez moi et mon frère”, a déclaré français. « Je suis une survivante du cancer de la prostate parce que mes médecins ont été proactifs et je travaille avec Zéro et Bayer pour encourager les hommes de 50 ans et plus, en particulier ceux qui ont des antécédents familiaux de la maladie, à devenir des défenseurs d’eux-mêmes, à se faire contrôler chaque année et à savoir si leur nombre de PSA est en hausse. »

“Tous les hommes sont à risque de cancer de la prostate et le dépistage et la détection précoce sont la meilleure défense contre cette maladie”, a déclaré Jamie Bearse, Zéro PDG et président. « Comprendre les antécédents familiaux et les autres facteurs de risque est une étape importante pour savoir quand commencer le dépistage du cancer de la prostate. »

Si un taux élevé de PSA est identifié tôt, il existe des options de traitement qui prolongent la survie. Il est important que les hommes soient informés des différentes options de traitement et de leur profil d’effets secondaires afin qu’ils puissent avoir des conversations éclairées sur le traitement avec leur médecin. On ne va pas le prendre cherche à éduquer les hommes sur les options de traitement, afin qu’ils puissent se défendre eux-mêmes.

« Nous sommes fiers de travailler aux côtés Zéro et Jay Jay Français pour aider à soutenir le travail exceptionnel accompli pour éduquer les hommes sur le cancer de la prostate », a déclaré Nelson Ambrogio, premier vice-président, directeur général, oncologie à Bayer. « Par la science, l’innovation et la recherche, Bayer s’engage à transformer le traitement du cancer de la prostate, dans le but d’apporter des avantages significatifs afin que les hommes puissent vivre plus longtemps. »

français a subi une ablation de la prostate en avril 2018, un mois après avoir reçu un diagnostic de cancer de la prostate.

Le rockeur de 68 ans, dont le groupe a terminé sa dernière tournée fin 2016, a révélé pour la première fois sa bataille pour la santé lors d’une interview en juin 2018 sur le “Que l’on parle” podcast avec comédien rock and roll Doyen Delray. Il a déclaré: “Ils me surveillent depuis 15 ans, parce que mon père en est mort. Mon père est décédé en 84. Et puis à partir de 2004, ils ont commencé à me surveiller attentivement, ainsi qu’à mon frère attentivement, et nous le savions ce n’était pas une question de « si », c’était une question de « quand ». Donc, quand il s’est finalement diagnostiqué, il est finalement arrivé, j’ai dû m’en occuper – je devais y faire face de manière proactive. Alors je suis allé à l’hôpital et je l’ai fait retirer. “

Quant à savoir pourquoi il a choisi de se faire enlever la prostate plutôt que de subir une radiothérapie, Jay Jay a déclaré: “J’ai fait une tonne de recherches – une tonne. J’ai analysé chaque version d’une solution au problème et j’ai trouvé le meilleur médecin et fait le meilleur choix pour moi. Et comme c’est une maladie à pourcentage élevé – tant d’hommes l’obtiennent — ça ne va pas être une situation inhabituelle, je peux vous dire que j’ai une dizaine de gars qui en ont eu qui m’ont fait traverser ça en m’expliquant ce qu’ils ont vécu.

“Pour ressembler à un vieux cliché, si je peux aider un gars… Si une personne m’entend et dit : ‘Wow ! Jay Jay l’a fait. Il l’a affronté et il s’en est bien sorti. Je dois le faire aussi », a-t-il dit. « Ne te mets pas la tête dans le sable à ce sujet. Etre pro-actif. Parce que tu ne veux pas que ça te tue.”

Bien que le cancer de la prostate soit l’une des formes de cancer les plus courantes chez les hommes et la deuxième cause de décès par cancer chez les hommes, il peut également être l’une des formes de cancer les plus traitables.

En moyenne, environ un homme sur sept recevra un diagnostic de cancer de la prostate au cours de sa vie. françaisLe conseil de tous les hommes est de “se faire contrôler, tout d’abord. Absolument, toujours faire contrôler”, a-t-il déclaré. “PSA [blood test] n’est pas toujours un indicateur, mais il peut l’être. Donc, si votre PSA est supérieur à 4 [nanograms per milliliter of blood], tu devrais vraiment te renseigner… C’est un test sanguin. Ensuite, il y a les IRM et puis il y a les biopsies et puis il y a une opération. Les biopsies ne sont pas amusantes. C’est comme être violée par Edward Scissorhands; ils ne sont pas amusants, mais j’en ai eu six. Ce n’est pas une chose heureuse – à moins que vous ne soyez assommé, ce que je n’étais pas pour les cinq premières biopsies.

“Disons simplement que vous devez être proactif, et si votre responsabilité est envers votre famille, si vous voulez vivre d’abord, alors vous comprendrez tout plus tard”, a-t-il poursuivi. “Alors ne me parle pas de ‘Oh, mec, est-ce que le sexe c’est nul [after having the prostate removed]? Est-ce que ça craint ? Est-ce que ça craint ? » Vous savez quoi? Cela peut ou non être nul, mais vous devez d’abord vivre, puis vous le découvrirez. Et je dois te dire — quand j’ai parlé à mes amis [who went through the same thing] à ce sujet, je leur ai dit à tous : « Quelle a été votre réaction lorsqu’ils vous ont dit que vous deviez prendre cette décision ? Et quand vous avez pris cette décision, comment avez-vous perçu la décision ? » Et ils m’ont tous dit la même chose. Ce sont les gars qui ont décidé de l’enlever contre les radiations, parce que les radiations sont une autre option. Mais les radiations, votre prostate reste en vous, vous devez donc espérer qu’ils l’obtiennent, car s’ils ne le font pas, ils ne peuvent pas retirer une prostate qui a déjà été affectée par les radiations car cela modifie la forme de la prostate et la texture de la prostate et la prostate ne peuvent pas être enlevés, donc vous éliminez vraiment vos options. Cependant, pour être juste, beaucoup de gens survivent grâce aux radiations, alors permettez-moi d’être juste à ce sujet. J’ai terminé de le faire supprimer. Et les deux choses qui m’ont été dites par tous les gars — aucun d’eux ne se connaissait, mais juste au moment où j’ai dit : ‘Pourquoi tu l’as choisi ?’ ils ont tous dit, ”Parce que je voulais que ça sorte de mon corps.’ Numéro un. Et deuxièmement, quand j’ai dit : ‘Et l’incontinence sexuelle ?’ ils ont dit : ‘Mec, je vais d’abord vivre. Je trouverai le reste plus tard. Je ne l’ai pas compris. Mais maintenant, je le comprends complètement.”

En 2016, comédien Ben Stiller a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de cancer de la prostate après avoir subi un test PSA « de base » à l’âge de 46 ans, attribuant au test le mérite de lui avoir sauvé la vie.