Jay Jay French de Twisted Sister signera des copies de ses mémoires à New York et à l’ouest de Babylone

Jay Jay Français, fondateur, guitariste et directeur de l’institution mondialement connue du heavy metal SOEUR TORSADÉE, a programmé des apparitions en magasin pour promouvoir son nouveau « bizoir » – en partie mémoire et en partie abécédaire d’affaires – « Twisted Business: Leçons de ma vie dans le rock ‘N’ Roll », à New York et West Babylon, New York.

Rejoindre français le samedi 6 novembre à 16h au New York City Enregistrements de génération. La comparution comprendra une discussion en français, animée par le Chroniques hardcore de New York en direct ! hôte Pierre tirée.

Le dimanche 7 novembre français apparaîtra à West Babylon, New York, avec une signature à Looney Tunes magasin de disques à partir de 16 h Achetez des exemplaires du livre maintenant pour recevoir un bracelet.

En plus de fonder SOEUR TORSADÉE, un groupe de heavy metal de renommée mondiale qui a vendu plus de 20 millions de disques dans le monde, français est l’un des meilleurs entrepreneurs du divertissement. Après en avoir pris la direction dans les années 1970, français développé SOEUR TORSADÉE est devenu le groupe de heavy metal le plus licencié de l’histoire, conduisant le groupe à donner plus de 9 000 spectacles dans quarante pays.

Disponible dès maintenant via RosettaLivres, « Entreprise tordue » est une histoire inattendue, inspirante et tourbillonnante de transformation et de rédemption. « Entreprise tordue » suit françaisla vie pleine d’aventures de – de grandir à New York dans les années 60, de travailler comme trafiquant de drogue et de lutter en tant que toxicomane avant de quitter la dinde froide, et enfin, de créer et de cultiver SOEUR TORSADÉE et en faire l’une des marques les plus prospères au monde.

Avec son mentor, Steve Farber, auteur à succès et l’un des meilleurs experts mondiaux en leadership et management, français offre des trucs et des conseils uniques et durement gagnés de ses près de 50 ans en tant que musicien, directeur d’entreprise musicale et entrepreneur. français montre comment, grâce à la ténacité, au courage et au dévouement, n’importe qui peut créer sa propre marque, développer une entreprise prospère, se réinventer ou simplement réussir dans ce qu’il aime faire. Divertissant, provocateur, drôle et informatif, ce livre est le voyage d’une vie et un guide précieux pour les entrepreneurs, les gens d’affaires et les fans de musique.

françaisest les deux plus gros succès avec SOEUR TORSADÉE, les hymnes rock « On ne va pas le prendre » et « Je veux déchirer », sont devenus deux des chansons les plus licenciées de l’histoire du heavy metal, apparaissant dans des centaines de publicités télévisées, radio et Internet, de films et d’émissions télévisées. français supervise actuellement toutes les licences musicales et toutes les affaires concernant SOEUR TORSADÉE.

En plus de sa carrière de musicien, manager, producteur et producteur exécutif, français est un conférencier d’honneur très recherché, ainsi qu’un écrivain collaborateur pour le magazine d’affaires Inc.com, stylos un BEATLES colonne pour Mine d’or intitulé « Maintenant, nous sommes soixante quatre » et écrit une chronique audio pour Le cuivre, un magazine de musique en ligne et d’audio haut de gamme publié par PS Audio.