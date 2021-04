Jay Jay French de Twisted Sister sortira le livre “ Twisted Business: Lessons From My Life In Rock ‘N’ Roll ” en septembre

RosettaLivres a fixé une date de sortie au 21 septembre 2021 pour “Twisted Business: Leçons de ma vie dans le rock ‘n’ roll”, le nouveau livre de SŒUR TWISTED guitariste Jay Jay français.

En plus de fonder SŒUR TWISTED, un groupe de heavy metal de renommée mondiale qui a vendu plus de 20 millions de disques dans le monde, français est l’un des meilleurs entrepreneurs du divertissement. Après avoir pris ses fonctions de manager dans les années 1970, français développé SŒUR TWISTED dans le groupe de heavy metal le plus licencié de l’histoire, conduisant le groupe à effectuer plus de 9 000 spectacles dans quarante pays.

En partie livre d’affaires, partie mémoire, “Twisted Business” est une histoire inattendue, inspirante et tourbillonnante de transformation et de rédemption. “Twisted Business” suit françaisla vie remplie d’aventures – de grandir à New York dans les années 60, de travailler comme trafiquant de drogue et de lutter en tant que toxicomane avant de quitter Cold-turkey, et enfin, de créer et de cultiver SŒUR TWISTED et en faire l’une des marques les plus réussies au monde.

Avec son mentor, Steve Farber, auteur à succès et l’un des meilleurs experts mondiaux du leadership et de la gestion, français offre des astuces et des conseils uniques et durement gagnés au cours de ses près de 50 ans en tant que musicien, directeur d’entreprise musicale et entrepreneur. français montre comment, grâce à la ténacité, au courage et au dévouement, chacun peut créer sa propre marque, développer une entreprise prospère, se réinventer ou simplement réussir dans ce qu’il aime faire. Divertissant, provocant, drôle et informatif, ce livre est le voyage d’une vie et un guide précieux pour les entrepreneurs, les gens d’affaires et les amateurs de musique.

françaisles deux plus grands succès avec SŒUR TWISTED, les hymnes rock “On ne va pas le prendre” et “Je veux déchirer”, sont devenues deux des chansons les plus licenciées de l’histoire du heavy metal, apparaissant dans des centaines de publicités, de films et d’émissions télévisées à la télévision, à la radio et sur Internet. français supervise actuellement toutes les licences de musique et toutes les affaires concernant SŒUR TWISTED.

En plus de sa carrière de musicien, manager, producteur et producteur exécutif, français est un conférencier très recherché, ainsi qu’un rédacteur contributeur pour un magazine d’affaires Inc.com, stylos un BEATLES colonne pour Mine d’or appelé “Now, We Are Sixty Four” et écrit une colonne audio pour Cuivre, un magazine de musique en ligne et audio haut de gamme publié via Audio PS.

