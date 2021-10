Jay Jay French dit que Twisted Sister a deux chansons qui sont des « porteurs standard dans le monde de la musique populaire »

SOEUR TORSADÉE guitariste Jay Jay Français a parlé à Wikimetal du Brésil du fait qu’à l’époque où tout le monde inonde le marché musical, il devient de plus en plus difficile pour un groupe, un artiste ou un auteur-compositeur de se démarquer dans le flux pour se faire entendre et gagner sa vie en faisant de la musique.

« Tout d’abord, la bonne nouvelle est que n’importe qui peut faire un disque », a-t-il déclaré (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET). « Mais la mauvaise nouvelle, c’est que n’importe qui peut faire un disque. Et il y a tellement de choses là-bas que comment s’élever au-dessus du bruit? Cela devient le problème. Maintenant, nous avons deux chansons – ‘On ne va pas le prendre’ et ‘Je veux déchirer’ — qui se sont élevés au-dessus du bruit au point d’être des porte-drapeaux dans le monde de la musique populaire, à peu près de la même manière que PÉRIPLE‘s « N’arrêtez pas de croire » n’est qu’un porte-drapeau. Que vous les aimiez ou non, ce n’est pas la question – c’est une chanson porte-étendard. REINE ‘Nous allons vous bercer’, ‘Nous sommes les champions’, ce sont des porte-drapeaux – ce sont des tubes massifs que les gens chantent dans les stades.

« La mentalité de l’Europe et de l’Amérique du Sud en ce qui concerne les hymnes qui sonnent dans les stades est l’une des raisons pour lesquelles SOEUR TORSADÉE a du succès aujourd’hui », a-t-il poursuivi. « Même si notre musique est jouée dans les stades de football américain et les stades de baseball, elle est presque faite sur mesure pour l’Amérique du Sud et l’Europe, car en Amérique du Sud et en Europe, lors des matchs de football, tout le monde met les bras autour les uns les autres et ils chantent ces chansons. C’est donc l’une des façons dont nos chansons deviennent des standards. Mais nous leur accordons également des licences pour des films, des publicités et des bandes sonores.

« Dans les années 60, les groupes de contre-culture étaient offensés par les entreprises : ‘Nous ne donnerons jamais notre musique à Chevrolet. Nous ne donnerons jamais notre musique à Gué. On ne fera jamais ça, parce que c’est en dessous de nous. Nous ne faisons pas partie des affaires de l’entreprise. Eh bien, de nos jours, je dis, ce que nous disons, [is] tout ce que nous pouvons faire pour diffuser notre musique est important, quelle que soit la voie, » français ajoutée. « Il se trouve que les licences de musique sont le dernier bastion de l’argent réel dans l’industrie de la musique, car c’est de l’argent ancien. La façon dont ils vous paient est exactement la façon dont ils vous paient depuis 30, 40, 50 ans Ce n’est pas comme le streaming ou quoi que ce soit d’autre – vous obtenez de l’argent réel. L’avantage est donc double – l’un est que vous êtes beaucoup payé et l’autre côté est que vous êtes beaucoup diffusé.

« Donc, si vous demandez à un enfant de 10 ans s’il sait SOEUR TORSADÉE, peut-être pas. Tu commences à chanter ‘On ne va pas le prendre’, l’enfant va chanter ‘On ne va pas le prendre’. Donc, si notre prix de consolation est que notre musique est standardisée dans le monde entier, et que les jeunes enfants le savent et qu’elle apparaît dans les publicités et les émissions de télévision, alors vous savez quoi ? Ce n’est pas chiant. C’est une bonne chose. C’est donc ce que nous avons la chance de posséder – entre ‘Je veux déchirer’ et ‘On ne va pas le prendre’ — deux hymnes internationaux qui sont standardisés. »

« On ne va pas le prendre » a été utilisé dans des publicités pour une chaîne hôtelière Séjour prolongé en Amérique, Claritine, Walmart, Vapeur Stanley et Yaz contrôle des naissances.

Les paroles de la chanson disent en partie « Oh, tu es si condescendant/Votre fiel ne se termine jamais/Nous ne voulons rien/Pas une chose de toi. »

« On ne va pas le prendre » a d’abord été publié en single (avec une chanson en face B « Vous ne pouvez pas arrêter le rock’n’roll ») le 27 avril 1984. Le « Rester affamé » L’album est sorti deux semaines plus tard, le 10 mai 1984. Le single a atteint la 21e place du Billboard Hot 100 singles chart, ce qui en fait SOEUR TORSADÉEest le seul single du Top 40, et la chanson a été classée n ° 47 sur VH1‘s « 100 plus grandes chansons des années 80 ».

« On ne va pas le prendre » a été écrit uniquement par le chanteur Dee Snider. Comme influences pour la chanson, il a précédemment cité le groupe de glam rock LAME, le groupe punk SEX PISTOLETS, et le chant de Noël « O Venez, vous tous fidèles ».

SOEUR TORSADÉE l’a appelé en 2016 après avoir terminé une tournée d’adieu pour le 40e anniversaire. Le dernier concert du groupe a eu lieu en novembre de la même année — 20 mois après le décès de TORDUle batteur de longue date de AJ Pero.

françaisLe nouveau « bizoir » de ‘s – en partie mémoire et en partie abécédaire d’affaires – « Twisted Business: Leçons de ma vie dans le rock ‘N’ Roll », a été publié le mois dernier via RosettaLivres.



