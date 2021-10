Dans une nouvelle interview avec MetalAsylum.net, Jay Jay Français a parlé de la façon dont SOEUR TORSADÉE a bâti sa réputation comme l’un des meilleurs artistes live de la planète. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « Quand un fan vient voir le groupe, il attend toujours certaines chansons. Et quand un groupe dit : ‘Voici quelques nouveautés de notre nouvel album’, cela signifie simplement qu’il ne joue pas des trucs que le public veut Et nous avons décidé il y a longtemps : « Nous voulons jouer exactement ce qu’ils veulent entendre. » C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons eu autant de succès – nous avons joué exactement ce qu’ils voulaient entendre. « Voici 17 chansons. Nous allons jouer ces 17; ils devraient vous rendre très heureux. » Si vous voulez que nous en remplacions quelques-uns par de nouveaux trucs, votons.’ Vous savez quel serait le vote ? 99 contre un pour ne pas le faire. Ainsi, lorsque la plupart des groupes classiques sortent un nouvel album, l’erreur qu’ils commettent est [they say], ‘Oh, nous allons promouvoir notre nouveau disque.’ Personne n’en a rien à foutre de ton nouveau disque. Ils ne le font vraiment pas. Alors ce qui se passe est [the bands] se tromper en pensant qu’ils le font, et la première semaine, ils jouent cinq chansons, puis la semaine suivante, ils jouent quatre chansons, et la suivante [week] ils en jouent deux, puis un mois après le début de la tournée, ils jouent une chanson du nouvel album. Pourquoi? Parce que personne ne s’en soucie vraiment. Cela ne veut pas dire que la chanson n’est pas bonne ; ça ne veut pas dire que le groupe n’est pas bon — ça ne veut rien dire de tout ça. Le fait est que vous êtes des artistes. Alors à quoi ça sert ? Êtes-vous là pour vous divertir ou pas ? Maintenant, il y a des gens qui s’en foutent. Bob Dylan Peu importe que vous aimiez ou non la façon dont il joue. Il vous tourne évidemment le dos ; il marmonne ; tu ne sais même pas ce qu’il chante. Et c’est ce qu’il veut faire, c’est sa façon de le faire. Nous ne travaillons pas de cette façon. »

Il a poursuivi : « Écoutez, laissez-moi vous le dire clairement : que vous aimiez SOEUR TORSADÉE ou tu n’aimes pas SOEUR TORSADÉE, voici un fait indéniable : nous sommes l’un des rares groupes à qui un promoteur fera confiance avec cent mille personnes. Aussi simple que cela. Nous avons joué une tonne de ces spectacles. Cent mille personnes clôturent ces fêtes. Je ne parle pas de l’après-midi où vous jouez devant dix mille ou vingt mille ; Je parle d’environ cent mille. Lorsque vous êtes en tête d’affiche d’un festival qui accueille entre quatre-vingts et cent dix mille personnes et que vous êtes la tête d’affiche, vous ne devez pas être nul ; vous devez être grand ; et vous devez vous assurer que vous êtes génial ; et vous devez vous assurer que tout le monde s’en va et dise : « C’était super, et c’était un super festival. C’est la responsabilité que EMBRASSER a, que JUDAS PRIEST a, que AC DC a, que DEF LEPPARD a… Ce sont les groupes de haut niveau qui sortent et on leur dit… IRON MAIDEN; il n’y a peut-être que vingt d’entre nous qui peuvent aller là-bas et peuvent accepter la responsabilité d’apporter le bonheur à cent mille personnes. Eh bien, il faut être vraiment bon pour faire ça. Et puis, lorsque vous avez atteint et atteint cette capacité de le faire, vous devez être reconnaissant d’avoir atteint cette capacité de le faire, et vous devez le livrer à chaque fois. Et c’est probablement ce dont je suis le plus fier. »

SOEUR TORSADÉE l’a appelé en 2016 après avoir terminé une tournée d’adieu pour le 40e anniversaire. Le dernier concert du groupe a eu lieu en novembre de la même année — 20 mois après le décès de TORDUle batteur de longue date de AJ Pero.

françaisLe nouveau « bizoir » de ‘s – en partie mémoire et en partie abécédaire d’affaires – « Twisted Business: Leçons de ma vie dans le rock ‘N’ Roll », a été publié le mois dernier via RosettaLivres.



