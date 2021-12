Jay Johnston, star de « Bob’s Burgers », se serait penché sur l’émeute du Capitole

« Bob’s Burgers » va être sans Jimmy Pesto pendant un certain temps – ou du moins sans le gars qui le fait entendre depuis des années maintenant … et tout cela à cause des attentats du 6 janvier.

Acteur Jay Johnston – qui a interprété Pesto, le rival de la restauration rapide de Bob, depuis 2011 – aurait été « interdit » de jouer le personnage ces derniers mois … et ne participera pas à la série animée dans un avenir prévisible … ce par La bête quotidienne.

Le #FBI recherche toujours des informations sur les personnes qui ont participé aux violences au Capitole des États-Unis le 6 janvier. Si vous connaissez cette personne, visitez https://t.co/iL7sD5efWD. Référez-vous à la photo 247 dans votre astuce. pic.twitter.com/CetMHzU190 – FBI (@FBI) 4 mars 2021 @FBI

Citant des sources proches du dossier, TDB rapporte que Johnston est persona non grata en ce qui concerne tout ce qui est « Bob’s Burgers » – et c’est apparemment parce qu’il aurait assisté aux émeutes du Capitole, et serait l’un des visages vus dans l’un des les messages du FBI.

Notons que… Johnston n’a PAS été arrêté ou inculpé en lien avec l’émeute à ce stade, mais The Daily Beast cite des tweets de personnes qui ont travaillé avec JJ dans le passé, qui disent croire que c’est lui sur la photo. Une partie de ces gens prétendent également savoir que Jay était également là ce jour-là.

Dans la vidéo et la photo toujours publiées par le FBI, cette personne – que certains croient clairement être, en fait, Jay – peut être vue rejoindre la foule à l’extérieur des marches du Capitole, filmant tout le chaos. Finalement, il apparaît ils le font à l’intérieur le bâtiment aussi… et plus tard jette un masque facial. On ne sait pas ce qu’ils ont pu faire, le cas échéant, une fois qu’ils ont franchi les portes.

FOX n’a ​​fait aucun commentaire à ce sujet, et Disney non plus. Disney possède le studio qui produit/distribue « Bob’s Burgers » et FOX le diffuse sur ses ondes.