Jay Pickett, acteur de ‘Port Charles’ et ‘General Hospital’, est décédé à 60 ans

✖

Jay Pickett, qui a joué dans Days of Our Lives, Port Charles et General Hospital, est décédé vendredi alors qu’il tournait un film dans l’Idaho. Il avait 60 ans. Pickett, qui est né à Spokane, Washington, et a grandi à Caldwell, Idaho, tournait un western intitulé Treasure Valley au moment de sa mort. L’acteur a également écrit et coproduit le film.

La co-star de Treasure Valley, Jim Heffel, a partagé la triste nouvelle sur Facebook, aux côtés de plusieurs photos de la production. “Hier, j’ai perdu un bon ami et le monde a perdu une personne formidable”, a écrit Heffel. “Jay Pickett a décidé de partir dans les cieux. Jay est mort assis sur un cheval prêt à encorder un bœuf dans le film Treasure Valley dans l’Idaho. La voie d’un vrai cow-boy. Jay a écrit l’histoire et y a joué le rôle principal. Il était aussi [a] coproducteur avec moi-même et Vernon Walker. Il va vraiment nous manquer. Rouler comme le vent [partner].”

Jay Pickett en 2002. (Photo : Bob D’Amico /Walt Disney Television via .)

La cause du décès est inconnue, mais le producteur Travis Mills a écrit dimanche qu’il semble que Pickett ait subi une crise cardiaque. “Toutes les personnes présentes ont fait de leur mieux pour le garder en vie. Nos cœurs sont brisés et nous pleurons sa famille qui est si dévastée par cette tragédie choquante”, a écrit Mills sur Facebook. Il a ensuite félicité Pickett comme un homme “incroyable” qui était “gentil, doux et généreux”. Pickett “était l’un des meilleurs acteurs avec qui j’ai jamais travaillé et ce fut un honneur de collaborer avec lui”, a écrit Mills. “Il faisait ce qu’il aimait : jouer, monter à cheval, faire des films. Et il était magnifique”, a ajouté Mills.

Pickett a commencé à travailler à la télévision à la fin des années 1980 et a obtenu son premier rôle majeur en tant que Dr Chip Lakin dans Days of Our Lives de 1991 à 1992. Il a ensuite joué Frank Scanlon dans plus de 700 épisodes de Port Charles, le film de l’hôpital général. off qui s’est déroulé de 1997 à 2003. Trois ans plus tard, il est revenu à la franchise de l’hôpital général en tant que dét. David Harper, à l’affiche de 60 épisodes.

{replyCount}commentaires

Les autres crédits de Pickett incluent des épisodes de NCIS : Los Angeles, Dexter, Queen Sugar, Desperate Housewives, Matlock et Saving Grace. Il a écrit, joué et produit le film Soda Springs de 2012, avec Tom Skerritt. Pickett laisse dans le deuil sa femme, Elena, et leurs trois enfants.

Marie Wilson, qui a joué Karen Cates sur Port Charles avec Pickett, a rendu hommage à sa co-star avec un post déchirant sur Instagram dimanche. “C’est l’un des messages les plus difficiles que j’ai fait”, a écrit Wilson. “Mon cœur est brisé d’apprendre que cette personne incroyable est décédée. Les mots ne peuvent décrire à quel point vous avez touché ma vie… votre amitié, vos conseils et votre soutien m’ont rendu si reconnaissant et chanceux. Mon premier jour sur le plateau était avec nous avons fait une bataille d’eau … et les aventures amusantes ont continué à partir de là. Tellement heureux d’avoir partagé tous ces moments avec toi. Tu vas me manquer, mon ami. “