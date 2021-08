Jay Pickett, acteur vétéran de feuilletons télévisés, décède à 60 ans

in

Jay Pickett et Sarah Aldrich dans “Port Charles” en 1998.

. – Jay Pickett, un acteur de feuilleton vétéran connu pour ses rôles dans “General Hospital”, “Days of Our Lives” et “Port Charles”, est décédé. Il avait 60 ans.

Sa femme, Elena Pickett, a confirmé sa mort.

Pickett était dans l’Idaho, filmant une scène pour son prochain film “Treasure Valley” à sa mort, selon le réalisateur du film, Travis Mills.

“Jay Pickett, notre protagoniste, scénariste, producteur et créateur de ce film est décédé subitement alors que nous étions sur place en train de préparer le tournage d’une scène”, a écrit Mills sur la page Facebook officielle du film. “Nos cœurs sont brisés et nous pleurons pour sa famille, qui est dévastée par cette terrible tragédie.”

“Il faisait ce qu’il aimait : jouer, monter à cheval, faire des films. Et c’était magnifique”, a-t-il poursuivi.

Bien que la cause n’ait pas encore été révélée, la mort de Pickett “semble avoir été une crise cardiaque”, a déclaré Mills, ajoutant que tout le monde avait fait tout son possible “pour le garder en vie”.