Jay Powell et le cul des chevaux 10z viral

par Dave Kranzler, Investment Research Dynamics :

« Le concept de transitoire est vraiment celui-ci : c’est que, euh, les augmentations se produiront. Nous ne disons pas qu’ils vont s’inverser. Ce n’est pas ce que signifie transitoire. Ça veut dire qu’il y aura des hausses de prix, donc il y aura de l’inflation, mais que le processus d’inflation, euh, s’arrêtera pour que, pour qu’il n’y ait pas plus loin… de l’inflation, nous pensons vraiment que l’inflation augmente d’année en année – c’est l’inflation. Quand vous avez de l’inflation pendant 12 mois, ou quoi que ce soit, je prends juste un exemple, je ne fais pas d’estimation, alors vous avez une augmentation de prix, mais vous n’avez pas de processus d’inflation. Et donc, euh, une partie de cela est juste, euh, si cela n’affecte pas les anticipations d’inflation à plus long terme, il est très probable qu’il n’infectera pas, hein, affectera le processus d’inflation à l’avenir.

Alors, ce que je veux dire par transitoire, c’est juste quelque chose qui ne laisse pas de marque permanente sur le processus d’inflation. Encore une fois, nous ne voulons pas dire, je ne veux pas dire, que, que, que, que, vous savez, les producteurs vont reprendre ces augmentations de prix – ce n’est pas l’idée. C’est juste qu’ils ne dureront pas indéfiniment.

Donc, dans la mesure où les gens mettent en œuvre des augmentations de prix parce que les matières premières augmentent, ou les coûts de main-d’œuvre, ou quelque chose augmente, euh, euh, vous savez, la question vraiment pour l’inflation est vraiment “Est-ce que cela signifie qu’ils sont va augmenter l’année prochaine du même montant, donc vous allez être dans un processus où l’inflation, le processus d’inflation, va commencer?’ Et cela se produit parce que les attentes des gens concernant l’avenir, euh, l’inflation mo-, augmentent. Et nous ne pensons pas que cela se produise, il n’y a aucune preuve que cela se produise, toutes les preuves sont que cela ne se produit pas, mais, néanmoins, nous devons surveiller cela très attentivement parce que c’est, vous savez, euh euh, nous avons deux mandats : emploi maximum et stabilité des prix : la stabilité des prix pour nous signifie une inflation moyenne de 2% dans le temps, et donc, nous devons être très prudents à ce sujet ». – Jay Powell expliquant l’inflation « transitoire », textuellement à partir de la transcription de la conférence de presse post-FOMC (avec l’aimable autorisation de James Anderson, SD Bullion, @jameshenryand)

