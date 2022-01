Jay Weaver de Big Daddy Weave est décédé à 42 ans des complications de COVID

Big Daddy Weave’s Jason « Jay » Weaver est décédé des suites de complications liées au COVID-19.

Dans un message sincère sur Instagram, son frère et autre membre du groupe, Mike, a partagé la tragique nouvelle… « Je suis désolé d’apporter cette nouvelle, mais je suis ravi de célébrer où il se trouve en ce moment. Mon frère Jay est allé avec Jésus il y a quelques heures à peine. »

Jay était bassiste et chanteur pour le groupe chrétien et avait des antécédents de complications de santé. En 2016, il a été transporté d’urgence à l’hôpital et a dû se faire amputer des deux pieds pour lutter contre une infection dans son corps.

@bdwmusic / Instagram

Dans son message, Mike a remercié tout le monde pour leurs prières et leur soutien à son défunt frère tout au long de ses combats contre sa santé…

« Même si COVID a rendu son dernier souffle, Jésus était là pour l’attraper », a-t-il déclaré.

Big Daddy Weave a commencé en 1998, a sorti son premier album en 2001 et a tourné avec de grands succès sur la scène musicale chrétienne depuis.

Mike a parlé de l’impact de son frère – « Le Seigneur l’a utilisé de manière si puissante sur la route pendant de nombreuses années. »

Il dit que leur famille gérera le chagrin « comme il vient » mais pour l’instant, ils se tournent vers leur foi pour célébrer Jay… « Les prières de guérison peuvent maintenant se transformer en prières d’action de grâces maintenant que Jay est en présence de Dieu. «

Jay avait 42 ans.

