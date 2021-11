Jay Weinberg de Slipknot à propos de la mort de Joey Jordison : « Nous sommes tous affectés »

Dans une nouvelle interview avec Jackie entièrement en métall’émission de radio diffusée à l’échelle nationale, NŒUD COULANT le batteur Jay Weinberg a parlé du décès récent de son prédécesseur, NŒUD COULANTle batteur fondateur de Joey Jordison. Demandé comment Jordisonla mort de ‘s a changé son « sens de la conservation » Joeyl’héritage de, Geai dit : « Je pense avec Joey‘s décès tragique, bien sûr, nous sommes tous touchés. Et je ne voudrais jamais parler pour mes frères aînés qui ont commencé ce groupe avec Joey, mais certainement, il a été lourd. Et je pense, pour moi, la façon de préserver Joeyl’héritage de, Paul‘s [Gray, SLIPKNOT bassist, who died in 2010] l’héritage est vraiment de m’engager pleinement dans la philosophie et l’esprit de ce groupe. Ils vivent cette musique, sans aucun doute. Donc, pour moi, c’est l’hommage le plus vrai que nous puissions rendre. En tant que collectif à leur mémoire, leur art, leur musique, ce qu’ils ont contribué à ce monde qui a, et aura à jamais, un impact durable est juste de nous donner tous à cette musique. Pour moi, c’est la façon la plus éprouvée d’honorer ceux qui sont tombés. »

JoeyLa famille de s a confirmé qu’il était mort « paisiblement dans son sommeil » le 26 juillet d’une cause non précisée.

Geai découvert NŒUD COULANT quand il était pré-ado, par l’intermédiaire de son père Max, qui a été membre de Bruce Springsteen‘s BANDE DE RUE E depuis 1974. Il est devenu accro immédiatement et était un grand fan de NŒUD COULANT au moment où il a été invité à Los Angeles pour essayer en remplacement de Jordison en 2014.

NŒUD COULANT a annoncé sa scission avec Jordison en décembre 2013 mais n’a pas révélé les raisons de sa sortie. Le batteur a ensuite publié une déclaration disant qu’il n’avait pas quitté le groupe.

En septembre, NŒUD COULANT leader Corey Taylor appelé Jordisonla mort de » une putain de tragédie. » Il était bien trop jeune, et il était bien trop talentueux pour le perdre comme ça » Corey ajouté dans une interview avec SiriusXM‘s « Trunk Nation avec Eddie Trunk ». « Je sais que beaucoup de gens s’interrogent sur les circonstances qui l’ont amené à ne plus faire partie du groupe, et c’est comme si nous n’allions pas en parler, parce que je préfère parler de son héritage, c’est-à-dire qu’il aidé à créer ce groupe pour lequel nous nous sommes tous battus pour rester là-bas et continuer. Corey mentionné.

La même année où il a quitté NŒUD COULANT, Jordison a lancé le groupe CICATRICE LE MARTYR et ensuite, VIMIC.



