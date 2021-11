Jay Weinberg de Slipknot dévoile un nouveau masque lors de la performance ‘Knotfest Los Angeles’

NŒUD COULANT le batteur Jay Weinberg a dévoilé son nouveau masque lors de la performance en tête d’affiche du groupe vendredi soir (5 novembre) à Knotfest Los Angeles au stade Banc of California.

Weinberg est le deuxième membre de NŒUD COULANT lancer un nouveau masque au cours du cycle de tournée de l’automne 2021 à l’appui du dernier album du groupe, 2019’s « Nous ne sommes pas votre genre ». Début septembre, NŒUD COULANT leader Corey TaylorLe nouveau masque de , sur lequel il travaillait depuis quelques mois, a été officiellement dévoilé lors du concert du groupe au Rocklahoma festival à Pryor, Oklahoma.

Les autres membres de NŒUD COULANT joué avec leurs masques actuels pour la première fois en mai 2019 lorsqu’ils sont apparus en tant qu’invités musicaux sur « Jimmy Kimmel en direct ! »

Lors d’une apparition en 2017 dans un épisode de Vice-pays‘s « Le Thérapeute », Taylor a été interrogé sur l’importance de porter un masque littéral lorsqu’il joue avec NŒUD COULANT. Il a répondu : « Avec NŒUD COULANT, du moins pour la plupart d’entre nous dans le groupe, le masque fait partie de l’art — ce n’est pas seulement le visuel et le choc ; c’est une représentation de qui je suis dans cet album. Donc, pour moi, c’est aussi naturel que d’avoir une coiffure différente pour un album et un cycle de tournée, de porter des vêtements différents pour un album et un cycle de tournée. Cela fait partie de la dynamique. C’est l’une des choses que vous attendez avec impatience. Pas seulement écrire les chansons, pas seulement assembler la musique, pas seulement assembler les visuels, mais quoi… qui suis-je dans cet album ? »

Corey a parlé des changements dans le NŒUD COULANT les masques des membres du groupe dans une interview de 2014 avec Radio de la manie du métal. « Avec chaque album, certains d’entre nous ont fait évoluer nos masques plus considérablement que d’autres, mais il y a toujours une différence, ils ont toujours un peu changé… Ce groupe évolue avec chaque album, et il est logique que nos masques [would as well], parce que nous ne sommes pas les mêmes personnes. Ce n’est pas quelque chose dont nous nous asseyons et dont nous parlons en groupe, nous le faisons en quelque sorte. Aussi unis que nous le soyons tous, le masque est vraiment quelque chose que nous nous faisons confiance pour faire individuellement et nous leur faisons confiance pour faire la bonne représentation. »

Geai découvert NŒUD COULANT quand il était pré-ado, par l’intermédiaire de son père Max, qui a été membre de Bruce Springsteen‘s E BANDE DE RUE depuis 1974. Il est devenu accro immédiatement et était un grand fan de NŒUD COULANT au moment où il a été invité à Los Angeles pour essayer en remplacement de Joey Jordison en 2014.

NŒUD COULANT a annoncé sa scission avec Jordison en décembre 2013 mais n’a pas révélé les raisons de sa sortie. Le batteur a ensuite publié une déclaration disant qu’il n’avait pas quitté le groupe.

Jordison est décédé « paisiblement dans son sommeil » en juillet d’une cause non précisée. Il avait 46 ans.



