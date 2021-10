Jay Williams dit que les gens lui disent de se suicider pour avoir défendu Kyrie Irving

Lire du contenu vidéo

Analyste ESPN Jay Williams dit que les gens souhaitent sa mort après avoir défendu Kyrie Irvingla position de vaccin COVID-19 de … se lance dans une diatribe émotionnelle claquant les messages haineux qu’il a reçus cette semaine.

Bien sûr, J Will a eu un débat houleux avec Stephen A. Smith sur « First Take » cette semaine … en disant qu’il n’est pas personnellement d’accord avec la décision, il pense que Kyrie a parfaitement le droit de faire ce qu’il veut avec son corps.

Williams dit que la haine a afflué après son apparition … notant que les gens lui ont craché des choses terribles pour ne pas avoir dénoncé La position de KI … et évoquant son tragique accident de moto en 2003.

« Dieu merci, j’ai failli décéder à l’âge de 21 ans », a déclaré Jay. « Vous connaissez certaines des conneries folles que les gens me disent sur Internet lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec mon opinion? Allez frapper un poteau, allez mourir à nouveau, aww Duke education. »

« Dieu merci, j’ai vécu cette expérience, car je n’ai pas besoin des autres pour justifier la façon dont je pense à moi-même. »

Williams parle ensuite de le drame Irving … disant qu’il s’agit d’une situation réelle – pas d’un segment télévisé exagéré – les gens doivent donc arrêter d’associer son personnage.

« Kyrie Irving ne vous doit rien. Il ne vous doit pas de réponse sur votre chronologie. Il ne vous doit pas de réponses dont vous pensez avoir besoin. »

« J’ai des réponses pour vous tous – vos opinions n’ont pas d’importance et cela ne devrait pas avoir d’importance pour Kyrie Irving. »