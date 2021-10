Jay-Z a la réaction la plus douce en voyant Kelly Rowland à la première

Nous sommes fous amoureux de ce moment adorable !

Lors de la première du film Western The Harder They Fall à Los Angeles le mercredi 13 octobre, le coproducteur Jay Z eu la réaction la plus douce en voyant un ami de longue date de la famille Kelly Rowland, sa femme Beyoncéil y a longtemps L’enfant du destin compagnon de bande.

Le distributeur Netflix a tweeté une vidéo du rappeur semblant surpris et ravi de voir Kelly, qui lui fait un grand sourire et un câlin.

« Obsédé par ce moment super mignon de la projection spéciale d’hier soir de The Harder They Fall », lit-on dans la légende de Netflix. La plate-forme a noté que Jay-Z « se dirigeait vers l’intérieur mais tire un 180 dès qu’il voit Kelly Rowland! C’est la famille là-bas. »

Kelly, qui portait une robe ceinturée à plumes rouges, a assisté à l’événement avec son mari Tim cuillère. Beyoncé n’a pas été vue dans la vidéo de Netflix, mais elle aurait accompagné Jay-Z et aurait partagé des photos Instagram d’elle portant une robe plongeante noire et vert émeraude Alexander Vauthier.

La star a également rejoint son mari lors de la première à Londres de The Harder They Fall plus tôt ce mois-ci. Alors qu’elle évitait les caméras de la presse, elle a ensuite publié des photos d’elle lors de l’événement sur Instagram.