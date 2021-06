DéFi

Jay-Z change sa photo de profil en CryptoPunk NFT alors qu’il vend aux enchères NFT de son premier album chez Sotheby’s

Le rappeur populaire Jay-Z a changé sa photo de profil Twitter en CryptoPunk NFTs, exposant ses 3 millions de followers au monde explosif et passionnant des jetons non fongibles.

CryptoPunk est une collection populaire d’un nombre limité de 10 000 NFT sur la blockchain Ethereum qui a été publiée pour la première fois par Larva Labs en 2017, mais a gagné du terrain cette année alors que les NFT se généralisaient.

CryptoPunk # 6095, qui est la photo de profil de Jay-Z, est un homme aux cheveux sauvages et présente une chaîne en or, deux traits relativement rares qui ajoutent de la valeur au punk. Il a été vendu fin avril pour 55 ETH, d’une valeur de 126 000 $ à l’époque.

Récemment, Sotheby’s a vendu le CryptoPunk le plus cher à ce jour à 11,8 millions de dollars, qui était un rare extraterrestre CryptoPunk.

JAY-Z avec la photo de profil cryptopunk 👀 Les NFT sont morts pic.twitter.com/C59eKyCrqb – GROS CHIEN (@MoonOverlord) 25 juin 2021

Cet avatar CryptoPunk est venu après que Jay-Z a mis en place sa première vente NFT avec la maison d’enchères Sotheby’s.

Le NFT mis aux enchères est basé sur son premier album « Reasonable Doubt » sorti en 1996, pour lequel Jay-Z a travaillé avec l’artiste numérique Derrick Adams pour créer un objet de collection numérique animé unique destiné à « recontextualiser » la couverture de l’album.

Appelée Heir to the Throne, l’image dans le NFT a été inspirée par les expériences de Jay-Z et Adams avec « la vie dans les rues urbaines.

En plus d’être disponible chez Sotheby’s New York, le NFT sera également exposé virtuellement dans la galerie Sotheby’s à Decentraland.

La vente du NFT se déroulera jusqu’au 2 juillet, avec des enchères pour commencer à 1 000 $. Les acheteurs ont la possibilité de payer en Ether (ETH), Bitcoin (BTC) ou en devises fiduciaires. Les achats de crypto Sotheby’s sont facilités via Coinbase Commerce.

Une partie du produit de la vente aux enchères ira à la Fondation Shawn Carter, qui accorde des bourses à des personnes issues de milieux à faible revenu et les aide dans leurs études postsecondaires.

Je ne peux pas frapper l’agitation. Pour célébrer le premier album pionnier et historique de JAY-Z, « Reasonable Doubt », Sotheby’s propose un NFT d’art numérique original de l’artiste américain admiré par la critique @derrickadamsny. 1/3 pic.twitter.com/YaXoBinl7E – Sotheby’s (@Sothebys) 25 juin 2021

Selon le commerçant CL de Girl Capital, avec le genre d’attraction que les NFT obtiennent, “les gens réaliseront que les NFT sont probablement la plus grande pénétration dans le grand public que tout ce que la crypto n’a jamais eu” en raison du fait qu’il permet aux “normes de gagner de l’argent… et) beaucoup de gens n’aiment pas parier sur le prix.

La raison pour laquelle ils attirent autant l’attention des médias et des masses est un mélange de facteurs, notamment les personnes qui consacrent déjà toute leur attention en ligne chaque jour, le NFT permettant la rareté et la propriété du contenu, et certains de ces NFT coûtent très cher, a-t-il ajouté.

