Jay-Z compare Beyoncé à Michael Jackson et suscite la polémique

C’est pourquoi il est fort probable que l’interprète va beaucoup « s’énerver » lorsqu’elle apprendra les dernières déclarations de son mari, le rappeur et homme d’affaires Jay Z, du moins c’est ce qu’il croit. Et c’est que le producteur de musique n’a pas non plus hésité à comparer sa femme au roi de la pop, pour assurer également que Beyoncé est quelque chose comme une version « évoluée » de l’interprète décédée.

« Bey va être très en colère contre moi pour avoir dit cela, mais la vérité est que Michael Jackson n’a jamais eu la chance de se produire au festival Coachella. Trouvez-moi un concert aussi excitant et culturellement pertinent que [el que Beyoncé ofreció en] Coachella. Beyoncé est l’une des meilleures chanteuses que nous ayons entendues, car elle a toujours été une excellente élève », a expliqué le musicien en conversation avec sa bonne amie Alicia Keys.