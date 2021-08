Jay-Z demande une licence de paris sportifs dans l’État de New York

Jay ZLa dernière agitation de s est le grand jeu … il a signé avec quelques gros frappeurs dans le but d’ouvrir un bookmaker à New York, et cette décision pourrait faire de lui un pionnier dans l’industrie du milliard de dollars.

TMZ a appris que le nom de Jay figurait sur l’une des demandes soumises à la NY Gaming Commission demandant l’approbation d’une licence de paris sportifs en ligne. Des sources ayant une connaissance directe nous disent qu’il s’associe à son copain partenaire Sixers Michel Rubin pour former Fanatics Sportsbook, et ils se sont associés à Kambi… une société qui fabrique des logiciels utilisés pour les paris sportifs en ligne.

Le groupe de Jay et Rubin est confronté à une concurrence féroce … y compris des sociétés comme FanDuel, DraftKings, BetMGM, Caesars Sportsbook et WynnBET.

On nous dit que l’État de New York approuvera au moins 2 des 6 groupes, et il est possible que Jay-Z soit l’arme secrète qui place son groupe au-dessus. Non seulement il est la personnalité publique la plus en vue qui demande une licence, mais il est le seul candidat noir. Alors que les autres sociétés peuvent avoir des employés ou des cadres noirs, ils ne sont pas les véritables titulaires de licence … alors que Jay le serait.

On pourrait penser que le gars qui a rappé sur son “Empire State of Mind” aurait au moins une longueur d’avance dans son pays d’origine – mais il y a probablement aussi beaucoup de politique en jeu. La Commission des jeux a jusqu’en décembre pour faire l’appel.

Les paris sportifs ont rapporté environ 1,55 milliard de dollars à l’échelle nationale l’année dernière, il est donc facile de comprendre pourquoi Jay et Rubin veulent participer à l’action. Nos sources disent que leur Fanatics Sportsbook aura son siège à New York, et Jay prévoit déjà d’embaucher un personnel diversifié – en fonction de la race et du sexe – comme il l’a fait avec Roc Nation.

BTW, Jay-Z détenait auparavant des licences de jeu dans le Nevada et le New Jersey lorsque ses clubs 40/40 étaient ouverts à Vegas et Atlantic City, mais il les a fermés il y a de nombreuses années.