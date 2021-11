Jay-Z devient l’artiste le plus nominé aux Grammy Awards de l’histoire

Jay Z est devenu l’artiste le plus nominé de l’histoire des Grammy Awards, avec ses trois hochements de tête en 2022 lui donnant 83. Il était auparavant à égalité avec le producteur / compositeur Quincy Jones à 80.

Hova, qui a sorti un album pour la dernière fois en 2017, est nominé pour des apparitions avec Kanye West et la fin DMX. Il compte actuellement 23 victoires.

Paul Mccartney, auparavant à égalité pour la deuxième place avec Beyonce, a reçu deux nominations dans la catégorie rock et la dépasse, elle et Jones, pour la possession exclusive de la deuxième place avec 81. Ni Jones ni Beyonce ne sont nominés pour les prix 2022, bien que le producteur légendaire ait écrit le notes de pochette pour le monumental et célèbre album We Are du nominé Jon Batiste.

Jay-Z a fait ses débuts aux Grammy en 1999 avec trois nominations, deux de son désormais incontournable Vol. 2… album Hard Knock Life et un pour sa collaboration avec Jermaine Dupri, « Money Ain’t a Thang ». Il a gagné mais n’a pas assisté aux prix, affirmant plus tard qu’il les avait « boycottés » parce que son compatriote new-yorkais DMX n’avait pas été nominé malgré deux albums n ° 1 en un an. Jay-Z a été nominé dans 18 des 22 années Grammy depuis lors.

Plus tôt ce mois-ci, Jay-Z a ouvert un compte Instagram et l’utilise pour promouvoir le nouveau film Netflix, The Harder They Fall, qu’il a produit. Il a supprimé la page peu de temps après sa parution.

À la fin du mois dernier, Jay a partagé « King Kong Riddim », une nouvelle chanson de la bande originale de The Harder They Fall avec Jadakiss, Conway la machine, et la star britannique du drill-grime Backroad Gee.

La bande originale de The Harder They Fall a été produite et co-écrite par Jeymes Samuel, qui a écrit et réalisé le film. L’OST comprend également « Guns Go Bang », qui présente Kid Cudi.

La chanson titre présente Koffee, et Hill et Fatoumata Diawara collaborent sur « Black Woman », que Hill a coproduit avec Jeymes Samuel. Il présente également Seal, CeeLo Green et d’autres artistes.

