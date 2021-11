Jay-Z dit que Dave Chappelle est «courageux» et que le grand art divise souvent

Lire du contenu vidéo

Jay Z essayait de marcher sur une ligne fine en parlant de Dave Chappelleest une nouvelle comédie spéciale – mais il est clair de quel côté du débat il atterrit … et ce serait dans le camp de DC.

Le rappeur a parlé de la controverse entourant « The Closer » vendredi lors d’une conversation audio sur Twitter Space – une conversation hébergée par le compte Strong Black Lead de Netflix, rien de moins. Quelqu’un lui a demandé à bout portant ce qu’il pensait, et Jay a partagé.

Vérifiez-le … Jay-Z dit que Dave est « super courageux », continuant à dire que si vous passez du temps avec lui, vous verrez qu’il est « brillant ». Maintenant, Jay admet que Dave a poussé beaucoup de boutons – ceux qui ont apparemment fait se tortiller HOV, comme il le décrit – mais à la fin, il considère cela comme du « vrai art ».

Il poursuit en disant que nous sommes maintenant à une époque où les gens ne peuvent pas discuter avec d’autres qui ne sont pas d’accord avec eux – emblématique de la réaction au stand-up de Dave – et Jay pense que … c’est un peu nul.

Finalement, la personne qui modère apparemment la convo demande à Jay s’il pense que le spécial était source de division – et Jay essaie de dissocier le spécial de Dave avec ce qu’il considère comme du grand art, qu’il décrit comme étant souvent source de division. Alors qu’il a essayé de séparer les deux, il est clair qu’il pense que le spectacle de Dave pourrait tomber dans cette catégorie « grand art ».

Il est également évident que Jay n’a pas vraiment de problème avec Dave, comme en témoigne le fait qu’il l’a invité à faire partie des conférenciers à son intronisation au Rock and Roll Hall of Fame il y a une semaine … et était plus qu’heureux de poser et de sourire avec le gars.

Ainsi, alors que Jay essaie de ne pas commenter spécifiquement le contenu de la spéciale, il pourrait aussi bien la cosigner. Difficile à déchiffrer autrement, vraiment. 🤷🏽‍♂️