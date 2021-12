JAY-Z est vraiment imbattable dans ‘Verzuz’ mais ces rappeurs seraient amusants

Internet a été en ébullition ces derniers jours à cause d’un Jay-Z. Le Dieu MC. Le plus grand rappeur de tous les temps. Jamais.

Qu’a-t-il fait ? Il nous a fait savoir à quel point il est bon.

Hov a sauté dans un espace Twitter avec Alicia Keys plus tôt cette semaine et a été interrogé sur le potentiel de lui faire une bataille « Verzuz ». Pour ceux d’entre nous qui ne le savent pas, « Verzuz » est une plate-forme en ligne où des artistes de tous genres se réunissent et jouent de la musique les uns contre les autres dans une quasi-compétition.

Ce n’est pas vraiment compétitif – tout est amusant. Mais c’est bien de parler de qui donnerait une bonne course à qui.

Jay-Z a mis le feu à Internet en disant qu’il n’y avait personne qui puisse rivaliser avec lui.

Honnêtement? Il n’a pas tort. Jay-Z est assez intouchable sur la plupart des comptes. Mais bien que Jay soit peut-être intouchable, cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas faire un Verzuz. Quelqu’un doit juste être prêt à perdre. Et perdre peut être amusant !

Voici donc quelques personnes qui pourraient au moins faire de cette perte un bon moment.

9 Avenir



La discographie de Future est plutôt bonne, mec. Son catalogue de mixtape est fou. Dirty Sprite 2 est un génie absolu. Mais regarde. Que va faire Future quand Hov jouera littéralement n’importe quoi de The Black Album ? Ou doute raisonnable ? Nous ne parlons même pas de quoi que ce soit de la série Blueprint.

Ce serait certainement une bataille amusante, cependant. Principalement parce que Future pense qu’il a vraiment une chance.

J’aimerais beaucoup le voir. Ne serait-ce que pour rire.

8 Eminem



Les gens disent toujours qu’Eminem pourrait tenir une bougie à Hov. Et, regarde, mec. Eminem est cool. Mais il rappe aussi comme ça maintenant.

Je refuse de le prendre au sérieux. Hov le bat 17-3. Il peut certainement jouer ce vers de Renegade cependant.

7 J Cole



Ce serait plus une grande session frère-petit frère qu’une bataille. JAY-Z et J Cole ont beaucoup d’histoire ensemble.

Hov est celui qui a signé Cole sur son label Roc Nation, après tout. Il fut aussi un temps où Jay lui faisait également froid dans le dos. Ce serait bien de voir les deux parler un peu de cette histoire tout en jouant de la musique dans les deux sens.

Vous savez, en fait ? Cela pourrait être un meilleur podcast qu’une bataille de Verzuz. Quelqu’un fait en sorte que cela se produise. Ah mais ouais. Jay gagne. 17-3.

6 Kendrick Lamar



Cette bataille deviendrait vraiment bizarre très rapidement. Hov jouait simplement des classiques de The Blueprint dès le début pour essayer de mettre Kendrick à l’écart plus tôt.

Mais Kendrick reviendrait rapper avec sa voix extraterrestre comme dans Cartoons & Cereal et je ne sais honnêtement pas comment Hov réagirait. Ce serait probablement hilarant, cependant.

Quoi qu’il en soit, Jay a ça dans le sac. Je vais 15-5.

5 Drake



Maintenant, regarde. Je sais je sais. C’est Drake. Il est un peu ringard. Son boeuf avec Kanye West est totalement joué et ennuyeux à ce stade.

Mais il a également figuré dans les charts, en gros, toute sa carrière dans le hip-hop. Il a littéralement figuré au Billboard’s Hot 100 pendant huit années consécutives. HUIT. C’est le genre de trucs de LeBron James.

Mais, encore une fois, JAY-Z est JAY-Z. Il est pertinent depuis trois décennies maintenant. Aussi bon que soit le catalogue de Drake, il n’est pas encore au niveau de Hov. Il gagne 14-6.

4 Kanye West



D’accord, le cas de Kanye devient vraiment, vraiment intéressant ici. Oublions juste Yeezus pendant une seconde – tu sais, parce que c’est affreux.

Pensez au début de Kanye de 2010 et avant. Vous avez l’obtention du diplôme, l’inscription tardive, les 808 et les cœurs brisés ET le décrochage universitaire. Il y a aussi My Beautiful Dark, Twisted Fantasy qui est probablement le meilleur album de Ye. Et puis, en plus de cela, vous avez tous ses crédits de producteur – dont beaucoup figurent sur les chansons de JAY-Z.

C’est certainement un cas intéressant. Mais même en dehors de Ye, Hov a travaillé avec Just Blaze, Pharrell and The Neptunes, Timbaland, 9th Wonder, Rick Rubin. Son catalogue est sans fin, mec.

Je vais Hov 12-8. C’est proche ! Mais c’est une victoire.

3 Lil Wayne



Lil Wayne devient intéressant s’il joue son catalogue de mixtape. De 2004 à environ 2010, personne n’était en sécurité avec Wayne dans les parages. Demandez simplement à Beyoncé ou à FLY.

Mais il a aussi eu cette époque où il a essayé d’être une rockstar littérale avec Rebirth. Et cette époque où, eh bien, il n’a tout simplement pas sorti d’albums après le Carter 4.

Peut-être que si cet écart n’existe pas, c’est un meilleur combat. Mais Hov a au moins ce 15-5.

2 Nas



Ce serait facilement le plus amusant. Il y a beaucoup trop d’histoire entre JAY-Z et Nas qui remonte aux années 90. Cela est passé d’un bœuf chauffé à une rivalité amicale, mais c’est toujours de la compétition.

Il y a tellement d’albums entre ces deux-là. Nous devons absolument voir celui-ci – ne serait-ce que pour voir Nas jouer à Ether 20 fois de suite.

Il ne gagnerait pas. Ce serait probablement plus proche de 17-3 ou 16-4.

1 lui-même



C’est facilement la meilleure réponse ici. La meilleure personne pour affronter Hov est Hov lui-même. Je sais que cela semble absolument ridicule, mais c’est un gars qui a eu un concert sur les faces B.

Comme, vous tous. Qui fait ça ? Ce mec est fou. Son catalogue semble sans fin. Il est tombé coup après coup après coup. Ce tweet l’explique parfaitement.