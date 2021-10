Jay-Z et Beyonce vendent un manoir de la Nouvelle-Orléans qui a pris feu en juillet

Jay Z et Beyoncé disent au revoir à la Nouvelle-Orléans avec une vente de feu, en quelque sorte – quelques mois seulement après l’incendie de leur manoir, ils le vendent.

Le couple de puissance annonce le pad de 1925, demandant 4 450 000 $. Le bloc de 13 292 pieds carrés comprend 7 chambres à coucher, 8 salles de bains et était à l’origine une église presbytérienne. Il a depuis été réaménagé pour abriter non seulement les riches et les célébrités, mais aussi pour organiser des événements spéciaux.

Niché dans le quartier historique des jardins de NOLA – et à quelques pas de la route principale du défilé de Mardi Gras – les mariages, les salons et les principales stars du disque et dirigeants d’entreprise sont accueillis par la maison.

Il est facile de comprendre pourquoi le rappeur et chanteur aimait cet endroit… l’acoustique du manoir est inégalée. D’après la liste… un gagnant d’un Grammy a dit un jour : « J’ai fait de mon mieux d’écriture, en regardant le coucher de soleil depuis le jardin sur le toit ! La liste ne révèle pas qui a dit cela, mais cela aurait facilement pu être Jay ou Bey.

Quoi qu’il en soit, le bâtiment de 3 étages avec des plafonds de 26 pieds présente une architecture baroque espagnole. Le bâtiment lui-même est divisé en une résidence principale avec 3 appartements d’environ 1000 pieds carrés chacun.

Un gros bonus… la maison sera peinte au goût du nouveau propriétaire avant la conclusion de la transaction.

L’inscription arrive près de 3 mois après le manoir a pris feu. L’incendie a duré un peu plus de 2 heures, et il a été qualifié de simple incendie criminel.

On ne sait pas combien de dégâts le bâtiment a subi, mais nous imaginons que les Carter le laissent en parfait état … afin que le prochain propriétaire puisse laisser les bon temps roulez !!!