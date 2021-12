Jay-Z et Jack Dorsey financeront le développement du Bitcoin en Afrique et en Inde avec 24,5 millions de dollars

Pour améliorer le taux de pénétration et d’adoption du Bitcoin sur les sols africains et indiens, le rappeur américain Shawn Corey Carter, plus connu sous le nom de Jay-Z, et Jack Dorsey, co-fondateur de Block Inc. et ancien PDG de Twitter, offrent 24,5 $. millions de BTC à cet effet.

L’Inde et l’Afrique sont des marchés notables pour mettre l’accent sur le développement du Bitcoin. Les crypto-monnaies sont devenues populaires sur tout le continent africain en raison du commerce peer-to-peer (P2P).

En juillet, l’Afrique a connu la plus forte croissance de volume P2P pour Bitcoin, alors que les jeunes Africains assumaient le rôle d’améliorer leur vie et leur famille grâce à Bitcoin.

Par conséquent, le financement facilitera davantage de développements Bitcoin en Afrique et en Inde.

L’activité du réseau Bitcoin n’a cessé d’augmenter cette année.

Depuis le début de l’année (YTD), le nombre d’adresses actives a augmenté tout au long de 2021. La société d’analyse de données IntoTheBlock a confirmé :

« Malgré la récente baisse des prix, il convient de noter l’augmentation de l’activité sur le réseau Bitcoin cette année. YTD, le nombre d’adresses actives dans Bitcoin a été en moyenne de 998K par jour, y compris les plus bas de juin. Il s’agit d’une augmentation de 10 % par rapport à l’année précédente. »

Sur la base de l’indice Bitcoin Fear and Greed, la principale crypto-monnaie se trouve dans la zone de peur, les analystes soulignant généralement que cela signifie une phase d’accumulation. L’analyste de marché sous le pseudonyme de CryptoPou a expliqué :

« L’indice Bitcoin Fear and Greed Index affiché sur le graphique Bitcoin. Utile pour analyser la psychologie humaine. – Rouge : avidité extrême (signal de distribution) – Bleu : peur extrême (signal d’accumulation), ce qui est idéal pour l’accumulation de plongées. Actuellement en zone bleue. »

Source de l’image : Shutterstock