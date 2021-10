JAY-Z et LL Cool J intronisés au Rock & Roll Hall of Fame

L’histoire a été faite.

Deux des légendes vivantes du hip-hop, JAY-Z et LL Cool J, ont été officiellement intronisées au Rock & Roll Hall of Fame 2021 au Rocket Mortgage Fieldhouse de Cleveland, samedi 30 octobre.

JAY-Z, qui a obtenu sa place au cours de sa première année d’éligibilité, a reçu des hommages enregistrés du président Obama, Diddy, LeBron James, Chris Martin, Ed Sheeran, Jamie Foxx, Usher et Pharrell, ainsi que Beyoncé et Blue Ivy.

Dave Chappelle a ensuite émergé pour honorer Hov. Après avoir brièvement abordé la controverse en cours autour de son spécial Netflix (« Je voudrais m’excuser… je suis juste en train de baiser avec vous »), le comédien est devenu sérieux pendant un moment.

« Vous incarnez l’excellence noire, à quel point nous pouvons être formidables », a-t-il déclaré à JAY-Z, selon Rolling Stone. «Quand Barack Obama était candidat à la présidence, je me suis assis dans une arène à Columbus et je vous ai regardé influencer la foule et m’assurer que nous sommes unis et que nous votons en tant que corps. Je comprends qui tu es. Et je comprends ce que vous faites et je suis très reconnaissant pour votre contribution à cet art. Et je suis honoré d’être le ni**a qui peut dire : « Mon ni**a, bienvenue au Rock and Roll Hall of Fame. »

Sous les yeux de sa mère Gloria Carter, JAY-Z a rendu hommage à ses inspirations, notamment LL Cool J, KRS-One et Chuck D, et a remercié ses partenaires commerciaux de Roc-A-Fella Records, dont Damon Dash (« Shout out to Dame, Je sais que nous ne sommes pas d’accord, mais je ne pourrai jamais effacer vos réalisations »).

Lors de son discours d’intronisation, il a réfléchi à ses 25 ans de carrière et a raconté qu’il avait reçu un appel du président Obama avant les élections de 2012.

« Il m’a appelé et il m’a dit : ‘Vous savez, c’est le quatrième quart-temps. Nous sommes à deux. J’ai besoin que vous m’aidiez, donnez-moi le ballon, je suis Michael Jordan et je m’en occupe. J’ai besoin que tu ailles à Miami, Philly, Atlanta et Ohio. Et je me suis dit : « Mec, le hip-hop était vraiment un agent de changement et à quel point sa portée est incroyable que cet homme m’appelle pour m’aider lorsqu’il a fait campagne… Je me suis dit : « Ni**a, je suis Michael Jordan .’ C’est ce que je pensais vraiment.

Il a poursuivi: « Cela me montre simplement le pouvoir du hip-hop, le pouvoir de ces héros qui me font savoir que ces choses sont possibles. Criez à Kendrick [Lamar], qui est une belle personne. Avec un peu de chance [I’m showing the] prochaine génération que tout est possible.

Merci à tout le monde dans ce package vidéo , je vais définitivement pleurer dans la voiture . – M. Carter (@sc) 31 octobre 2021

Dans mon excitation, je n’ai pas réussi à apprécier et à reconnaître JAZ-O, il était le héros de la ville natale qui a rendu le rêve tangible. Merci bonhomme… ok laissez-moi perdre ce mot de passe pendant encore un an environ. Merci encore à tous, incroyablement touché par votre amour. – M. Carter (@sc) 31 octobre 2021

LL Cool J, qui a été rejeté par les électeurs du Temple de la renommée à six reprises, a reçu son propre salut étoilé du Dr Dre. « Il a touché cet espace unique qui traverse et relie les générations ; l’artiste rare que vous aimez, votre maman et tous vos enfants à la fois », a déclaré Dre. « Et ça ? Combien d’artistes dans le rap game sont pertinents après 30 ans ?

LL est monté sur scène pour ce que Rolling Stone a appelé « l’un des meilleurs moments du Temple de la renommée de l’histoire ». La performance a commencé avec « Go Cut Creator Go » de 1987 et « Going Back to Cali » avant qu’Eminem ne surprenne la foule et n’échange des bars avec son idole sur « Rock the Bells ». Jennifer Lopez s’est également présentée pour leur tube de 2003 « All I Have » avant que LL ne termine avec « Mama Said Knock You Out ».

Parmi les autres personnes intronisées au Rock Hall figuraient Tina Turner, qui a reçu un hommage musical de HER et Christina Aguilera, et Carole King, qui a été honorée par Jennifer Hudson. La cérémonie de trois heures sera diffusée le 20 novembre sur HBO et HBO Max.