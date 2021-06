Jay-Z et Timbaland doivent faire face à un procès pour droit d’auteur pour riff de guitare – Règles du juge

Jay-Z et Timbaland et les éditeurs de musique doivent faire face à un procès pour droit d’auteur sur un riff de guitare des années 60.

Les éditeurs de musique BMG Rights Management LLC et Warner Chappell Music sont également nommés dans le procès. Le procès intenté par Ernie Hines allègue que le duo a incorporé des éléments de ses chansons dans deux chansons hip-hop sans sa permission. Le riff est présenté dans « Paper Chase » et « Toe 2 Toe ».

« Paper Chase » est sorti en septembre 1998 sur le troisième album studio de Jay-Z. Il a été interprété par Jay-Z et composé et écrit par Jay-Z et Timbaland. Timbaland a également composé “Toe 2 Toe”, qui est sorti en mars 1999. Hines dit qu’il a entendu ces deux chansons pour la première fois en 2018 et a déposé une plainte contre Jay-Z, Timbaland et les deux sociétés de musique ayant des intérêts financiers dans les chansons. .

Dans un avis rendu le 9 juin, le juge J. Paul Oetken a rejeté les arguments du défendeur selon lesquels la copie ne constitue pas une contrefaçon. Les défendeurs dans l’affaire ont fait valoir que Hines ne peut pas déposer de plainte pour violation du droit d’auteur parce qu’il “n’identifie pas quel contenu musical est prétendument contenu dans le riff de guitare” ou “comment ce contenu musical est protégeable”.

Le juge Oetken écrit : « En ce qui concerne le premier argument, la Cour conclut que Hines a suffisamment allégué la protection du riff de guitare. La loi sur le droit d’auteur protège les « notes et le rythme » d’une chanson et ce sont précisément ces éléments du riff que Hines allègue que les défendeurs ont copiés.

Dans un rapport joint à la plainte et incorporé à titre de référence, le musicologue Joe Bennett déclare que les deux chansons hip-hop “contiennent des hauteurs et des valeurs rythmiques identiques ou presque identiques à celles des mesures d’ouverture du single de Hines”.

Les défendeurs allèguent que la faille de la guitare n’est pas protégeable car elle n’est pas originale. Ils citent le rapport Bennett, soulignant que Hines a copié le riff d’une “mélodie du domaine public largement utilisée intitulée ‘Mysterioso Pizzicato’, qui est apparue pour la première fois en 1914”.

Le juge Oetken dit que l’originalité ne nécessite pas une grande quantité de créativité et que le riff de guitare de Hines efface la barre. Le riff tire sa structure de base du travail du domaine public, mais il “utilise des hauteurs et des valeurs rythmiques différentes” plutôt que d’être une copie 1:1.

Sur la base de cette analyse, la Cour a rejeté le grief sur la base du premier argument. Il fait également valoir que le deuxième argument est également invalide. Comme le musicologue cité a constaté que 84% de « Paper Chase » contient des échantillons audio du riff « Help Me ». Une partie de ce riff constitue également la boucle audio de la guitare qui circule sur la piste « Toe 2 Toe ».

« Ces faits suffisent à étayer une inférence selon laquelle les accusés ont copié le travail de Hines, statue le juge. Les défendeurs sont priés de répondre à la plainte avant le 29 juin 2021.